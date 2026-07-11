Skibe vover farlig rute gennem Hormuz-strædet trods iransk missiltrussel

Trafikken gennem Strædet Hormuz er stort set gået i stå, men enkelte skibe tager en risikabel rute tæt på Oman for at undgå Iran – med fare for missilangreb.

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Skibsfarten gennem et af verdens vigtigste olietransportruter er stort set gået i stå, mens de fartøjer der stadig vover sig gennem Strædet Hormuz, tager stadig større risici. Ifølge Financial Times vælger nogle rederier at sejle tæt på Omans kyst for at holde afstand til Iran – men netop den rute øger risikoen for at blive ramt af iranske missiler.

Strædet Hormuz er en flaskehals for global olie- og gastransport, hvor en betydelig del af verdens søtransporterede råolie passerer dagligt. Spændingerne i regionen har allerede fået trafikken til at falde markant, skriver Seeking Alpha, som beskriver, hvordan langt de fleste kommercielle skibe nu undgår passagen eller venter med at sejle.

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Iran sejler videre, mens andre holder sig væk

Mens den internationale skibstrafik gennem strædet er faldet drastisk, fortsætter Iran ifølge Seeking Alpha sin egen trafik gennem farvandet stort set uændret. Det skaber et skævt billede, hvor iranske fartøjer bevæger sig relativt frit, mens udenlandske rederier vurderer risikoen for høj til at sende deres skibe samme vej.

Financial Times beskriver, hvordan enkelte rederier alligevel forsøger at komme igennem ved at lægge ruten tæt på Omans kystlinje i et forsøg på at holde størst mulig afstand til iransk territorium. Strategien skal mindske risikoen for iranske angreb, men eksperter peger på, at netop denne rute stadig ligger inden for rækkevidde af Irans missilarsenal, hvilket gør passagen langt fra risikofri.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Strædet Hormuz er en af de mest kritiske arterier i den globale energiforsyning, og enhver forstyrrelse i trafikken kan hurtigt slå igennem på oliepriserne. En vedvarende reduktion i skibstrafikken kan presse forsikringspræmier og fragtrater op, hvilket i sidste ende kan ramme forbrugerpriser på både brændstof og transportafhængige varer.

For danske investorer med eksponering mod energisektoren, shipping eller globale forsyningskæder er situationen relevant at følge tæt. Højere oliepriser og øget usikkerhed om forsyningssikkerhed kan påvirke både energiaktier og bredere markedssentiment, ligesom stigende fragtrater kan smitte af på selskaber med tung eksponering mod international søtransport.

Risikoen kan eskalere yderligere

Ifølge Financial Times er situationen fortsat uforudsigelig, og risikoen for at flere fartøjer bliver ramt af militære angreb vurderes at være til stede, så længe spændingerne mellem Iran og omverdenen ikke aftager. Så længe det er tilfældet, vil rederier sandsynligvis fortsætte med enten at undgå ruten helt eller vælge alternative, om end stadig risikable, sejlruter.

Markedet vil derfor holde skarpt øje med udviklingen i regionen, da selv mindre eskaleringer historisk har haft direkte betydning for olie- og gaspriserne globalt – og dermed også for danske forbrugere og virksomheder med afhængighed af energiimport.

Kilder: Financial Times, Seeking Alpha