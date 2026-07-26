Skovbrand ved Bordeaux breder sig – op mod 330.000 evakueret i Frankrig og Spanien

En kæmpe skovbrand nær Bordeaux har lagt et areal fire gange så stort som Paris i aske. Blæst besværliggør slukningsarbejdet, og evakueringerne stiger.

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Franske brandmyndigheder kæmper i disse dage mod en omfattende skovbrand i Gironde-regionen syd for Bordeaux, hvor ilden allerede har lagt et areal svarende til fire gange Paris’ størrelse i aske. Ifølge The Guardian er situationen forværret af kraftig blæst, som natten til søndag gjorde det betydeligt sværere for indsatsstyrkerne at få kontrol over branden.

Branden er blot én af flere store skovbrande, der i øjeblikket hærger både Frankrig og det nordlige Spanien. Ifølge BBC er mere end 330.000 mennesker nu blevet evakueret fra brandramte områder i de to lande tilsammen, mens The Guardian oplyser, at omkring 220.000 er evakueret alene fra Gironde-området omkring Bordeaux.

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Vinden gør slukningsarbejdet vanskeligt

Ifølge Investing.com kæmper franske og spanske myndigheder samtidig mod flere ildebrande, der breder sig hurtigt i tør og blæsende vejr. Kombinationen af høje temperaturer, vind og udtørret vegetation har skabt ekstremt vanskelige forhold for de udsendte brandfolk, som forsøger at forhindre, at ilden når helt ind til Bordeaux-området.

Gironde-regionen har tidligere været ramt af store skovbrande, blandt andet under hedebølgerne i 2022, hvor tusindvis af hektar skov gik tabt. De seneste dages udvikling tyder på, at regionen igen står over for en af de mest alvorlige brandsæsoner i nyere tid.

Store evakueringer på tværs af grænsen

Evakueringerne omfatter både lokalbefolkning og turister, og myndighederne i både Frankrig og Spanien har opsat nødindkvartering flere steder. BBC’s opgørelse på over 330.000 evakuerede understreger, at brandene ikke er isolerede til ét område, men udgør et bredere regionalt problem, der strækker sig hen over den fransk-spanske grænseregion.

De franske myndigheder har sat betydelige ressourcer ind, herunder brandslukningsfly og hundredvis af brandfolk, i forsøget på at inddæmme flammerne, før de når tættere på Bordeaux by og de omkringliggende vinmarker.

Potentiel betydning for vin- og turistøkonomien

Bordeaux-regionen er en af verdens mest betydningsfulde vinregioner og en central del af den franske eksportøkonomi. Selvom kilderne ikke oplyser konkrete tal for skader på vinmarker, kan en brand af denne størrelse potentielt påvirke både høstudsigter og turisme i et område, der normalt tiltrækker store mængder besøgende hen over sommeren.

For danske investorer med eksponering mod europæiske forsikringsselskaber, rejsebranchen eller fødevare- og drikkevaresektoren kan udviklingen i Sydfrankrig og Nordspanien være værd at holde øje med, hvis brandene fortsætter med at brede sig og skabe større materielle tab. Vedvarende ekstremvejr i Sydeuropa har de seneste år lagt et stigende pres på forsikringsbranchens erstatningsudgifter.

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Kilder: The Guardian, Investing.com, BBC