Skovbrande hærger Spanien og Frankrig – ny hedebølge er på vej

Myndigheder i Spanien og Frankrig kæmper mod voldsomme skovbrande, mens en ny hedebølge ventes at forværre situationen fra onsdag.

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Spanien og Frankrig kæmper i disse dage med voldsomme skovbrande, samtidig med at en ny hedebølge ventes at ramme regionen fra onsdag. Situationen er ifølge myndighederne alvorlig nok til, at der advares om yderligere forværring, mens brandvæsen og redningsmandskab arbejder på at inddæmme flammerne, før varmen tager til.

Ifølge BBC har især tre brande i Madrid-regionen givet anledning til bekymring, og myndighederne forbereder sig på, at den kommende hedebølge kan forværre forholdene yderligere. The Guardian beskriver samtidig, hvordan Frankrig og Spanien i fællesskab forsøger at få kontrol over de store brande, inden varmen for alvor sætter ind.

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FN advarer om klimaalarm

Ifølge The Guardian har FN i forbindelse med brandene udtalt, at “klimaalarmen buldrer”, og opfordret til handling i lyset af det, der beskrives som en tiltagende klimakrise. Den spanske premierminister har ifølge samme kilde peget på, at branden bør tjene som en påmindelse om nødvendigheden af at planlægge for en klimakrise, der forværres år for år.

Situationen har allerede påvirket dagligdagen for lokalbefolkning og turister i de ramte områder. The Guardian citerer turister, der har oplevet den bizarre kontrast mellem feriegæster på strandene og en igangværende katastrofe kun kort derfra – en oplevelse, som en af de berørte har beskrevet med spørgsmålet: “Er det sådan, verden ender?”

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer er de gentagne skovbrande i Sydeuropa mere end en klimahistorie – de rammer direkte ned i forsikrings- og turistbranchen. Genforsikringsselskaber og forsikringskoncerner med eksponering mod Sydeuropa kan opleve stigende erstatningsudgifter, hvis brandene fortsætter i samme omfang som i tidligere sæsoner, hvor både Spanien, Grækenland og Portugal har været hårdt ramt.

Samtidig er turistsektoren i Spanien og Frankrig en betydelig del af de to landes økonomier, og gentagne brande og hedebølger kan på sigt påvirke rejsemønstre og forbrugertillid i de ramte regioner. For danske investorer, der har eksponering mod europæiske aktier inden for forsikring, rejsebranchen eller infrastruktur, er udviklingen derfor relevant at følge tæt i de kommende uger.

Den kommende hedebølge, som ifølge både The Guardian og BBC ventes at ramme fra onsdag, kan blive afgørende for, om myndighederne får bugt med de nuværende brande, eller om situationen forværres yderligere. Klimaforskere har gentagne gange peget på, at hyppigere og mere intense hedebølger og skovbrande i Sydeuropa er en direkte konsekvens af den globale opvarmning – en udvikling, der i stigende grad indregnes i risikovurderinger hos både forsikringsselskaber og institutionelle investorer.

Kilder: The Guardian, BBC