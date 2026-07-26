Skovbrande tvinger 300.000 på flugt i Frankrig og Spanien

Voldsomme skovbrande nær Bordeaux og i Spanien har udløst en af de største civile evakueringer nogensinde. Sánchez advarer om svære timer forude.

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Mere end 300.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og Spanien, efter at voldsomme skovbrande har bredt sig ukontrolleret i begge lande. Ifølge flere internationale medier, herunder Financial Times og BBC, er tallet nu steget til omkring 335.000 evakuerede, hvilket gør det til en af de største civile evakueringsoperationer i fredstid, som Frankrig nogensinde har gennemført.

Brandene raser blandt andet tæt på Bordeaux, hvor tusindvis af beboere har måttet forlade deres boliger med kort varsel. Myndighederne beskriver situationen som “voldsom”, og redningsmandskab kæmper fortsat for at få ilden under kontrol i begge lande, skriver Financial Times.

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Sánchez advarer om svære timer forude

Spaniens premierminister Pedro Sánchez har udtalt, at “der ligger svære timer forude” i kampen for at inddæmme brandene, ifølge The Guardian. Udtalelsen understreger alvoren i situationen, hvor både franske og spanske myndigheder kæmper med at beskytte både byer og naturområder mod flammerne.

Det spanske miljøministerium oplyser, at der i år er registreret 32 større skovbrande i landet – mod blot syv i samme periode i 2025. Stigningen illustrerer, hvor markant situationen har forværret sig fra år til år, og understreger den udvikling, forskere har peget på i flere år.

Klimaforandringer accelererer risikoen

Ifølge The Guardian peger klimaforskere på, at klimaforandringerne udløser hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser, som udtørrer jord og vandveje og dermed skaber optimale forhold for skovbrande. Europa opvarmes ifølge samme kilde med omkring dobbelt så høj hastighed som det globale gennemsnit, hvilket forklarer, hvorfor kontinentet i stigende grad rammes af ekstreme brandsæsoner.

De stigende temperaturer og tørkeperioder anses generelt som medvirkende til, at flere tusinde mennesker hvert år dør som følge af hedebølger og relaterede vejrfænomener i Europa. Skovbrandene i Frankrig og Spanien føjer sig dermed til en stigende række af klimarelaterede katastrofer på kontinentet.

Betydning for investorer og forsikringsselskaber

For danske investorer kan de eskalerende naturkatastrofer i Sydeuropa have konsekvenser, der rækker ud over de umiddelbare humanitære følger. Forsikringsselskaber med eksponering mod ejendomme og landbrug i de berørte regioner risikerer stigende erstatningsudgifter, hvilket historisk har lagt pres på genforsikringspriser og præmier i hele Europa.

Turistsektoren i både Frankrig og Spanien – herunder Bordeaux-regionen, som er kendt for vinproduktion og turisme – kan også mærke konsekvenserne, hvis brandene fortsætter med at brede sig i den kommende tid. Vinmarker og landbrugsjord i området er i risiko, hvilket kan påvirke både lokale producenter og internationale selskaber med aktiviteter i regionen.

Situationen understreger samtidig den stigende opmærksomhed, som klimarisici tiltrækker blandt investorer globalt. Flere store kapitalforvaltere har i de senere år indarbejdet klimarelaterede risici i deres vurdering af selskaber med eksponering mod Sydeuropa, herunder forsikring, landbrug og turisme.

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Kilder: The Guardian, Investing.com, Financial Times, BBC