Skuffende jobrapport giver næring til forventninger om rentenedsættelser og genopliver politisk kontrovers

Det amerikanske arbejdsmarked har endnu engang leveret skuffende tal, hvor antallet af ikke-landbrugsrelaterede job steg med blot 22.000 i august, langt under de 75.000 job, som økonomer havde forventet. Den matte rapport, der følger efter en tilsvarende svag juli, har cementeret forventningerne om en forestående rentenedsættelse fra Federal Reserve.

Økonomisk afmatning og prognose for rentenedsættelser

De seneste data fra det amerikanske arbejdsministerium forstærker en klar tendens til et afkølende arbejdsmarked. Ifølge analytikere signalerer den beskedne jobvækst, at den amerikanske økonomi står ved en skillevej, hvor tegn på en afmatning bliver mere udtalte. De svækkede tal har ført til udbredte forudsigelser om, at Federal Reserve vil sænke renten på sit kommende møde i september. Ifølge chefstrateger er en rentenedsættelse nu “næsten garanteret”, da centralbanken sigter mod at støtte økonomien.

Politiske konsekvenser af “falske” tal

Den nye rapport kommer også lidt over en måned efter, at præsident Donald Trump kontroversielt fyrede den ledende statistikchef, Dr. Erika McEntarfer, efter den skuffende jobrapport i juli. Trump beskyldte i et opslag på sociale medier McEntarfer for at offentliggøre “falske” tal for at stille ham i et dårligt lys og hævdede, at dataene blev manipuleret af politiske årsager. Mens økonomer har afvist disse påstande, og selv McEntarfers forgænger – en Trump-udnævnt – kritiserede beslutningen som “skadelig”, understreger de seneste tal, at den økonomiske afmatning er en reel tendens og ikke en isoleret begivenhed.