Sky Protocol sætter rekord: Indtjening rammer 419 mio. dollar

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Den decentrale låneprotokol Sky, tidligere kendt som MakerDAO, har sat ny omsætningsrekord midt i et ellers svagt kryptomarked. Ifølge et rapport fra Sky Frontier Foundation nåede protokollens annualiserede bruttoindtjening op på 419,08 millioner dollar, hvilket får investorer til at spørge, om fremgangen kan fortsætte resten af 2026.

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Rapporten, som dækker de seneste tre månedlige afregningscyklusser, viser en protokol i klar vækst på trods af, at store dele af kryptomarkedet har haft et vanskeligt 2026. For danske investorer, der følger DeFi-sektoren tæt via digitale platforme, er tallene et signal om, at stablecoin-baserede udlånsprotokoller fortsat kan tiltrække kapital selv i en periode med generel usikkerhed.

Reserver og indskud vokser markant

Ifølge rapporten fra Sky Frontier Foundation lukkede protokollens reserver juni med 82,5 millioner dollar, en stigning på cirka 33,7 millioner dollar siden marts. Samtidig er den samlede afkast, der er tilfaldet indehavere af Sky Savings USDS (sUSDS), nu passeret 250 millioner dollar siden lanceringen.

Væksten strækker sig også til protokollens indskudsbase. sUSDS-indskuddene er ifølge rapporten steget 85 procent år-over-år fra 3,4 milliarder dollar, mens den samlede udestående mængde af stablecoinen USDS er vokset med hele 96,9 procent i samme periode. Det er tal, der peger på en protokol, der formår at tiltrække både nye brugere og mere kapital på trods af markedets modvind.

Efter de stærke resultater har Sky Frontier Foundation ifølge rapporten meldt ud, at man vil sætte gang i en ecosystem-bred sikkerhedsopgradering. Formålet er både at reducere sikkerhedsrisici og at sænke de operationelle omkostninger for protokollen fremadrettet.

SKY-tokenet reagerer med stigning

Nyheden om rekordindtjeningen har også sat sig spor i prisen på det native token SKY. Ifølge AMBCrypto forsvarede tokenet niveauet 0,05 dollar, inden det steg videre til et lokalt højdepunkt på 0,06 dollar. I den forbindelse generobrede SKY både det 20-dages og det 50-dages glidende gennemsnit (EMA), hvilket typisk tolkes som et teknisk styrketegn.

Ved seneste opgørelse handlede SKY omkring 0,0602 dollar, svarende til en stigning på 4,98 procent over det seneste døgn. Fremgangen faldt sammen med markant øget kapitaltilstrømning til protokollen: Ifølge tal citeret af AMBCrypto steg USD-tilstrømningen til 120 millioner dollar fra blot 2,4 millioner dollar dagen før.

Efterspørgslen styrkedes desuden på tværs af både spot- og futuresmarkeder. På futuresmarkedet steg tilstrømningen til 4,16 millioner dollar, mens udstrømningen faldt til 3,97 millioner dollar. Det fik nettotilstrømningen på futuresmarkedet til at stige 14 procent til 190.000 dollar, hvilket ifølge AMBCrypto indikerer, at flere handlende har åbnet gearede positioner i tokenet.

Samtidig fortsatte investorer med at akkumulere SKY på spotmarkedet for fjerde dag i træk. Nettoflowet på spotmarkedet stod ved seneste måling omkring minus 66.000 dollar, hvilket betyder, at flere tokens forlod børserne, end der kom ind — et mønster, der ofte tolkes som et tegn på, at investorer flytter deres beholdninger til langsigtet opbevaring frem for at handle aktivt på børserne.

Kan optrenden fortsætte?

Den tekniske analyse peger på, at momentum i SKY er ved at bedres, men endnu ikke er entydigt bullish. Ifølge AMBCryptos gennemgang er den såkaldte Stochastic Momentum Index (SMI) steget til 42 point. Selvom indikatoren fortsat ligger under den vigtige grænse på 50, tyder den støt stigende kurve på, at momentum er ved at forbedres.

Hvis købsinteressen fortsætter, og SMI-indikatoren krydser 50-punktsgrænsen, kan det ifølge analysen bane vejen for et fremstød mod 0,064 dollar på kort til mellemlangt sigt. Omvendt kan et tab af momentum sende SKY under 0,06 dollar igen, med et fald tilbage mod støtteniveauet ved 0,056 dollar som det mest sandsynlige scenarie.

Niveauet omkring 0,06 dollar fremstår dermed som en central skillelinje for, hvor SKY bevæger sig hen i de kommende uger. Kombinationen af rekordhøj protokolindtjening og stigende kapitalindstrømning giver ifølge AMBCrypto et fundamentalt løft, men den tekniske situation er fortsat skrøbelig, så længe momentumindikatoren ikke for alvor bryder igennem 50-punktsgrænsen.

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