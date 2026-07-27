SNDL fuldfører opkøb af Parallel og udvider amerikansk cannabis-fodaftryk

Det Nasdaq-noterede cannabisselskab SNDL har afsluttet opkøbet af aktiver fra Parallel og styrker dermed sin position i det amerikanske medicinske cannabismarked.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

SNDL.US 1,28 ▲ +2,82% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det canadiske cannabisselskab SNDL Inc., der er noteret på både Nasdaq og den canadiske børs CSE, har officielt afsluttet opkøbet af en række aktiver fra Surterra Holdings og tilknyttede selskaber, samlet kendt som Parallel. Det oplyser selskabet i en meddelelse dateret 27. juli 2026, ifølge Financial Post og Business Insider, der begge har gengivet SNDL’s officielle udmelding.

Læs mere: SNDL Inc. Aktie (SNDL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Læs også: Paramounts opkøb af Warner Bros. Discovery udskudt til 2027 efter myndighedsuenighed

Hvad køber SNDL egentlig

Parallel er en vertikalt integreret amerikansk cannabisoperatør med statslicenserede aktiviteter i Florida, Texas og Massachusetts. Det betyder, at selskabet både dyrker, forarbejder og sælger cannabisprodukter i egne forsyningskæder frem for at være afhængig af eksterne leverandører i disse delstater.

Med opkøbet udvider SNDL, der har hovedsæde i Edmonton i den canadiske provins Alberta, sit fodaftryk direkte ind i det amerikanske medicinske cannabismarked. Selskabet beskriver selv transaktionen som et skridt, der positionerer virksomheden til en konsolideret amerikansk medicinsk cannabisdrift under sin Nasdaq-notering.

Et marked med regulatoriske forhindringer

Cannabissektoren i USA er fortsat kendetegnet ved en kompliceret regulatorisk struktur, hvor lovligheden af salg og drift afgøres delstat for delstat, mens stoffet fortsat er ulovligt på føderalt niveau. Det gør opkøb som SNDL’s af Parallel til en måde at skaffe adgang til allerede etablerede statslicenser, uden at selskabet selv skal igennem lange og usikre ansøgningsprocesser i nye delstater.

For selskaber noteret på amerikanske børser som Nasdaq har den føderale ulovlighed historisk skabt udfordringer, blandt andet i forhold til bankadgang og skatteforhold for cannabisvirksomheder. Netop derfor har mange nordamerikanske cannabisselskaber, herunder SNDL, tidligere holdt sig til en struktur, hvor den direkte amerikanske cannabisdrift er begrænset eller sket via særlige selskabskonstruktioner.

Betydning for investorer

For danske investorer, der følger den nordamerikanske cannabissektor, er nyheden endnu et tegn på den konsolideringsbølge, der har præget branchen de seneste år. Mindre og mellemstore aktører er blevet opkøbt eller er gået sammen, i takt med at flere delstater har liberaliseret deres cannabislovgivning, og investorer har efterspurgt selskaber med skala og geografisk spredning.

SNDL er i forvejen kendt i investorkredse for en bred portefølje, der spænder over cannabisproduktion, detailhandel og investeringsaktiviteter i sektoren. Opkøbet af Parallels aktiver i Florida, Texas og Massachusetts føjer sig til denne strategi og kan på sigt styrke selskabets omsætningsgrundlag i det amerikanske medicinske cannabismarked, som fortsat vurderes at have betydeligt vækstpotentiale sammenlignet med det mere modne canadiske marked.

Danske investorer med eksponering mod cannabissektoren via amerikanske eller canadiske Nasdaq-noterede aktier bør dog fortsat holde øje med den regulatoriske udvikling i USA, herunder eventuelle ændringer i den føderale klassificering af cannabis, som kan få stor betydning for hele sektorens værdiansættelse og adgang til traditionel bankfinansiering.

Kilder: Investing.com, Financialpost, Markets