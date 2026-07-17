SoftBank styrtdykker 8 pct. som chip-frygt spreder sig fra Wall Street til Asien

En ny bølge af selskabssalg i amerikanske chip- og hukommelsesaktier bredte sig til Asien, hvor SoftBank faldt 8 pct. efter skuffende TSMC-udmeldinger.

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En ny bølge af nedsalg i chip- og teknologiaktier ramte torsdag de asiatiske markeder, efter at en tilsvarende rystelse havde sendt amerikanske halvlederaktier ned natten forinden. Den japanske investeringsgigant SoftBank var blandt de hårdest ramte og faldt op mod 8 procent, viser handelsdata omtalt af CNBC.

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TSMC’s udmeldinger skuffede investorerne

Udsalget tog fart, efter at verdens største chipproducent, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), leverede en fremadrettet vurdering af markedet, som ikke formåede at berolige investorerne. Selv om TSMC generelt anses som en pejlemærke for hele halvlederindustriens sundhedstilstand, blev selskabets udmeldinger tolket som et signal om, at den kraftige efterspørgsel efter AI-relateret hardware kan være ved at nå et vendepunkt.

Ifølge CNBC bredte usikkerheden sig hurtigt til japanske AI-relaterede aktier, hvor SoftBank – der har store investeringer i chipdesignvirksomheden Arm og en række AI-fokuserede selskaber – oplevede et af de kraftigste fald. Faldet i Tokyo fulgte i kølvandet på en tilsvarende nedtur på Wall Street natten forinden, hvor investorer ifølge Financial Times trak sig væk fra netop de selskaber, der har trukket de amerikanske indeks op i år.

Bred nedtur i amerikanske chip- og hukommelsesaktier

Financial Times beskriver, hvordan salgspresset ikke var begrænset til enkelte selskaber, men ramte bredt på tværs af både chip- og hukommelsesaktier i USA. Det er en gruppe aktier, der i lang tid har været blandt de mest populære blandt investorer på grund af den eksplosive vækst i efterspørgslen efter AI-infrastruktur, herunder avancerede chips og hukommelseskomponenter til datacentre.

Netop fordi disse aktier har stået for en stor del af markedets opgang i 2026, kan et pludseligt tillidsskifte hos investorerne få vidtrækkende konsekvenser. Når selskaber, der udgør en stor vægt i de toneangivende amerikanske indeks, falder samtidig, smitter det typisk af på den bredere markedsstemning – hvilket den efterfølgende nedtur i Asien illustrerer.

Hvad betyder det for danske investorer?

Den seneste udvikling er endnu et tegn på, at markedet i stigende grad stiller spørgsmålstegn ved, hvor længe den kraftige kursstigning i AI- og chipaktier kan fortsætte. For danske investorer, der har eksponering mod globale teknologiaktier gennem enten enkeltaktier eller brede indeksfonde, er bevægelsen relevant, fordi mange danske pensions- og investeringsporteføljer i dag har en betydelig andel amerikanske teknologiaktier.

Selv om hverken SoftBank eller TSMC er direkte noteret på det danske marked, illustrerer episoden, hvor sammenkoblede de globale markeder er blevet omkring AI-temaet. En korrektion i amerikanske chipaktier kan hurtigt sprede sig til asiatiske markeder – og videre til europæiske og danske porteføljer, der har eksponering mod globale teknologifonde eller C25-selskaber med teknologirelaterede aktiviteter.

Om udsalget er starten på en mere langvarig korrektion, eller blot en kortvarig nervøsitet efter en periode med kraftige kursstigninger, er endnu uvist. Men bevægelsen understreger, at investorer i stigende grad er opmærksomme på risikoen for, at forventningerne til AI-drevet vækst kan have overhalet den faktiske indtjeningsudvikling i sektoren.

Kilder: CNBC, Financial Times