Solana stiger 13 pct.: Analytiker ser vej mod 150 dollar

Solana-kursen er steget kraftigt på en uge, og faldende exchange-beholdninger samt tekniske signaler får analytikere til at pege på markant kursstigning.

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Kryptovalutaen Solana (SOL) har fået fornyet fremdrift efter flere måneders stilstand. Ifølge det krypto-nyhedsmedie Cryptonewsland er SOL steget med 13,67 procent over den seneste uge, og flere analytikere peger nu på, at token kan være på vej mod betydeligt højere niveauer, hvis centrale support-niveauer holder.

Ifølge mediet handlede SOL mellem 79 og 82 dollar på tidspunktet for artiklens offentliggørelse, mens den daglige handelsvolumen lå over 1,6 milliarder dollar. Det tyder på øget interesse fra både private og institutionelle investorer efter en lang periode med sidelæns kursbevægelser.

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Investorer flytter SOL væk fra børser

Et af de mest bemærkelsesværdige signaler kommer fra data om exchange-strømme. Ifølge Cryptonewsland forlod omkring 1,5 millioner SOL – svarende til næsten 120 millioner dollar – centraliserede børser i løbet af den seneste uge. Den slags bevægelser fortolkes ofte som et tegn på, at investorer flytter deres beholdninger til private wallets eller staking-platforme fremfor at forberede sig på at sælge.

Når mængden af SOL på børser falder, reduceres det umiddelbare salgspres, hvilket kan forbedre udbudsbilledet for token på kort sigt. Cryptonewsland fremhæver dog, at prisområdet mellem 75 og 77 dollar nu fungerer som en kritisk support-zone. Holder Solana sig over dette niveau, kan det ifølge mediet styrke den igangværende genopretning og tiltrække nye købere – mens et brud ned igennem support-zonen omvendt vil svække det bullish billede.

Tekniske indikatorer peger også i retning af optimisme blandt købere. Ifølge Cryptonewsland skiftede den såkaldte SuperTrend-indikator for nylig til et købssignal på den tredages-graf. Det er værd at bemærke, fordi det forudgående salgssignal opstod kort før en markant korrektion i kursen, hvilket ifølge mediet gør det nye signal ekstra vigtigt at holde øje med for markedsdeltagere.

Ny netværksaktivitet kan understøtte prisen

Ud over de tekniske signaler peger Cryptonewsland på konkrete fundamentale udviklinger, der kan drive interessen for Solana-netværket. Den 1. juli lancerede projektet World et decentraliseret prediction-marked inde i Phantom-wallet-appen og via platformen world.xyz. Her kan brugere handle kontrakter knyttet til kryptopriser og VM i fodbold 2026 gennem et fuldt on-chain system, der ifølge mediet trækker på Chainlinks orakel-data og afregner transaktioner med stablecoinen CASH.

Ifølge Cryptonewsland kan den non-custodial handelsmodel kombineret med Phantom-wallets store brugerbase medvirke til hurtig udbredelse af platformen. Stigende aktivitet på prediction-markedet kan samtidig øge den generelle transaktionsmængde på Solana-netværket, hvilket historisk har haft en positiv effekt på investorernes vurdering af token.

Mediet fremhæver desuden en observation fra analytikeren Ash Crypto, der har peget på, at Solana netop har haft sit første grønne månedslys i ni måneder. Ifølge Cryptonewsland er SOL allerede steget 38 procent fra den seneste bund omkring 60 dollar, hvilket samlet har tilføjet omkring 14 milliarder dollar til token’s markedsværdi.

Vejen mod 100 og 150 dollar

Analytikeren Ansem forventer ifølge Cryptonewsland, at Solana kan nå helt op til 150 dollar, efter at token har konsolideret sig i en længere periode. Før det kan ske, skal køberne dog ifølge mediet først forsvare niveauet omkring 80 dollar og derefter forsøge at bryde igennem modstandszonen mellem 92 og 95 dollar.

Lykkes det at bryde afgørende igennem den zone, vurderer Cryptonewsland, at et niveau omkring 100 dollar hurtigt kan komme inden for rækkevidde, mens det langsigtede mål på 150 dollar fortsat vil stå centralt på traderes radar. For danske investorer, der følger kryptomarkedet, er udviklingen i Solana interessant, fordi token de seneste år har etableret sig som et af de mest omsatte alternativer til Bitcoin og Ethereum – og bevægelser i SOL bruges ofte som en temperaturmåler for risikoappetitten i den bredere altcoin-sektor.

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