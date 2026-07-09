Sony Bank får amerikansk grønt lys til at udstede stablecoins

Sony Bank har fået foreløbig OCC-godkendelse til en amerikansk stablecoin-forretning med 40 mio. dollar i startkapital – endnu et tegn på bankers stigende krypto-interesse.

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Sony Bank, der er en del af Sony Financial Group, har modtaget en foreløbig godkendelse fra den amerikanske banktilsynsmyndighed Office of the Comptroller of the Currency (OCC) til at etablere en amerikansk stablecoin-forretning. Det skriver Cointelegraph. Den nye enhed skal understøttes med 40 millioner dollar i startkapital og markerer den japanske teknologi- og finanskoncerns indtog i det regulerede amerikanske marked for dollarbaserede stablecoins.

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Godkendelsen er endnu ikke endelig. Sony Bank understreger, at der ikke vil blive udstedt stablecoins eller igangsat forretningsaktivitet, før alle nødvendige tilladelser – herunder OCC’s endelige godkendelse – er på plads. Ifølge Cointelegraph planlægger koncernen at lancere det nye datterselskab allerede i indeværende måned.

Ny amerikansk trustbank skal drive forretningen

Den nye enhed går under navnet Connectia Trust, National Association, og vil være 100 procent ejet af Sony Bank. Enheden fik den foreløbige godkendelse fra OCC den 2. juli, fremgår det af en meddelelse fra Sony Financial Group mandag. Selskabet skal stå for udstedelse og forvaltning af dollarbaserede stablecoins under amerikansk tilsyn.

Cointelegraph har forsøgt at få uddybende kommentarer fra Sony Bank om, hvorvidt planerne også inkluderer lancering af en helt selskabsejet stablecoin, men havde ved offentliggørelsen ikke modtaget svar. Dermed er det stadig uklart, om Sony vil udstede sin egen dollar-token, eller om den nye trustbank primært skal fungere som infrastruktur for tredjeparters stablecoins.

Del af en bredere digital strategi

Fremstødet i USA er ikke Sony Banks første skridt ind på stablecoin-markedet. I marts indgik banken en hensigtserklæring med den japanske stablecoin-udsteder JPYC Inc. for at undersøge, om en yen-baseret stablecoin kan kobles tættere sammen med bankens eksisterende indlånssystemer, oplyser Cointelegraph.

Samlet set peger de to initiativer på, at Sony Financial Group opbygger et digitalt aktivfundament, der spænder over både det japanske og det amerikanske marked. For en global teknologikoncern som Sony, der ellers er bedst kendt for elektronik, spilkonsoller og underholdning, understreger satsningen, hvordan finanssektoren i stigende grad ser stablecoins som et strategisk vækstområde og ikke blot et nichefænomen for kryptobørser.

Flere storbanker søger ind i stablecoin-infrastrukturen

Sony Bank er langt fra den eneste etablerede finansaktør, der bevæger sig ind på stablecoin-markedet. Ifølge Cointelegraph indgik den britiske storbank Standard Chartered og USDC-udstederen Circle for nylig en aftale om et system, der giver institutioner mulighed for at udstede og indløse USDC direkte gennem en bankledet onboarding-proces – uden at kunderne behøver at åbne separate konti hos Circle.

Den udvikling sker samtidig med, at det regulatoriske landskab for digitale aktiver i USA fortsat er usikkert. Den såkaldte CLARITY Act, som skal udgøre den første egentlige amerikanske ramme for digitale aktiver, sidder fortsat fast i Kongressen. Analysehuset Galaxy Digital har ifølge Cointelegraph nedjusteret sandsynligheden for, at loven bliver vedtaget i 2026, til 50 procent.

Lovforslaget skal efter planen behandles i Repræsentanternes Hus den 17. juli, men Galaxy Digitals forskningschef, Alex Thorn, advarer om, at der kan mangle tid på dagsordenen, inden Senatet går på sin traditionelle fire ugers sommerpause fra 8. august. Forslaget kom videre fra Senatets bankudvalg i maj, men er mødt af modstand fra størstedelen af Demokraterne og bankbranchen, som frygter, at kryptoselskaber vil kunne tilbyde afkast på stablecoins uden at skulle leve op til samme krav som traditionelle finansinstitutioner.

I begyndelsen af juni opfordrede mere end 200 kryptoselskaber og relaterede organisationer Senatet til at vedtage CLARITY Act i et brev, der blev delt af lobbygruppen Stand With Crypto, skriver Cointelegraph. Modstanden fra den etablerede banksektor er dog markant. I maj sagde JPMorgan-topchef Jamie Dimon til Fox Business, at bankerne fortsat vil “kæmpe” imod den nuværende udgave af lovforslaget, og at kryptoselskaber, der ønsker at tilbyde afkastbærende produkter, i stedet “burde søge om banklicenser”.

Hvorfor det er relevant for danske investorer

For danske investorer, der følger både teknologi- og finanssektoren, er sagen interessant af flere grunde. Sony er et af verdens mest handlede teknologikonglomerater, og en stablecoin-satsning kan på sigt blive endnu en indtjeningskilde ved siden af elektronik, spil og musik – dog uden at der på nuværende tidspunkt er offentliggjort konkrete indtjeningsforventninger til forretningen.

Samtidig illustrerer sagen en bredere trend, hvor traditionelle banker verden over søger at integrere stablecoin-teknologi i deres kerneforretning, mens den amerikanske regulering fortsat er uafklaret. For investorer i kryptorelaterede aktier og fintech-selskaber er retningen i den amerikanske lovgivning – herunder skæbnen for CLARITY Act – dermed fortsat en central faktor at holde øje med hen over sommeren.

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