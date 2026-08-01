S&P 500 får første juli-nedtur siden 2014 trods stærk Amazon-redning

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Det amerikanske aktiemarked lukkede juli måned med et minus for S&P 500-indekset – det første fald i juli siden 2014. Måneden bød særligt på massive udsving blandt chipproducenter, der ifølge MarketWatch oplevede deres værste måned i 24 år, mens en stærk regnskabsmelding fra Amazon på månedens sidste handelsdag var med til at afbøde den værste nedtur.

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Bevægelsen understreger, hvor følsomt markedet i øjeblikket er over for nyheder fra techsektorens tungeste selskaber, hvor forventningerne til AI-relaterede investeringer og indtjening styrer store dele af kursudsvingene.

Chipaktier ramt hårdest

Ifølge MarketWatch var det især halvlederselskaberne, der trak indekset ned gennem juli. Sektoren har ikke oplevet en så svag måned i to et halvt årti, hvilket sætter yderligere fokus på, om de enorme investeringer i AI-infrastruktur kan honorere de høje forventninger, investorerne har indpriset i aktierne.

Nedturen kommer efter en periode, hvor techgiganterne har brugt massive summer på databehandlingskraft og AI-udvikling. Investorer har i stigende grad stillet spørgsmålstegn ved, om disse investeringer for alvor kan tjene sig hjem, hvilket har skabt nervøsitet på tværs af markedet.

Amazon bremsede faldet på fredag

Selvom juli samlet set endte i minus, sluttede den amerikanske børs højere på månedens sidste handelsdag. Det skyldtes ifølge Economic Times primært Amazon, der leverede den største kvartalsvise omsætningsvækst i over fire år. Regnskabet fulgte i kølvandet på en tilsvarende stærk melding fra Microsoft onsdagen forinden.

De to regnskaber lettede en del af den bekymring, der har hersket om, hvorvidt techselskaberne overinvesterer i AI-datacentre uden udsigt til hurtig indtjening. Netop den bekymring har i løbet af juli sendt bølger af usikkerhed gennem globale markeder og fået investorer til at tvivle på flere af de selskaber, der ellers har båret Wall Streets optur de seneste år.

Apple gik dog den modsatte vej. Techgiganten faldt efter et regnskab, der skuffede investorerne, og bidrog dermed til den blandede stemning, der prægede handlen op til månedsskiftet.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier – hvad enten det er direkte eller via globale indeksfonde – er julimånedens udsving en påmindelse om, hvor koncentreret markedets udvikling er blevet omkring et fåtal af store AI-relaterede selskaber. Store kursudsving hos enkelte giganter som Amazon, Microsoft og Apple kan have markant indflydelse på brede indeks som S&P 500, som mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger er eksponeret mod.

Chipaktiernes svage måned understreger samtidig, at også de selskaber, der har været drivkraft bag AI-boomet, kan opleve betydelige tilbageslag, når investorer begynder at stille spørgsmål ved indtjeningsudsigterne. Det gør sektoren til en af de mest volatile – og dermed også en af de mest afgørende at følge – for investorer med interesse i den fortsatte AI-udvikling.

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Kilder: MarketWatch, Economictimes