S&P 500 stiger på tyndt datagrundlag – renter flader ud, Iran-våbenhvile vakler

Amerikanske aktier steg trods færre officielle nøgletal at forholde sig til, mens obligationsrenten lå stille og investorer ventede på nye inflationstal.

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Det amerikanske aktiemarked fortsatte sin fremgang, selvom investorerne i øjeblikket har adgang til færre officielle økonomiske nøgletal end normalt. S&P 500-indekset steg, mens markedsdeltagerne tilsyneladende har vænnet sig til at navigere med et tyndere datagrundlag end sædvanligt, skriver Seeking Alpha.

Samtidig viste det amerikanske obligationsmarked ro. Renten på den toneangivende 10-årige amerikanske statsobligation lå stort set uændret omkring 4,473 procent, ifølge CNBC. Det tyder på, at investorerne fastholder deres forventninger til renteudviklingen, mens de afventer flere konkrete signaler fra kommende inflationstal.

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Skrøbelig våbenhvile skygger over markedet

En del af baggrunden for den forsigtige stemning er den spændte våbenhvile mellem USA og Iran, som ifølge CNBC fortsat er under pres. Selvom en decideret optrapning ikke har materialiseret sig for nylig, indgår usikkerheden om situationen i Mellemøsten som en risikofaktor, investorerne holder øje med.

Kombinationen af en skrøbelig geopolitisk situation og et mere begrænset udbud af officielle amerikanske økonomiske data skaber en usædvanlig baggrund for prisdannelsen på både aktier og obligationer. Normalt reagerer markederne kraftigt på hvert nyt datapunkt fra amerikanske myndigheder, men i denne periode må investorerne i højere grad basere deres vurderinger på andre kilder og på markedets egen prisdannelse.

Alle øjne på inflationstallene

Investorerne venter nu spændt på de kommende inflationstal, som kan give et klarere billede af, hvor hurtigt – eller langsomt – den amerikanske centralbank vil bevæge sig med hensyn til den fremtidige pengepolitik. Den uændrede rente på den 10-årige statsobligation afspejler en afventende holdning, hvor markedet ikke ønsker at tage stilling, før mere solid information er tilgængelig.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske aktier eller obligationer, er situationen relevant af flere grunde. Renteniveauet i USA påvirker prisfastsættelsen på globale aktiver, herunder danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger med amerikansk eksponering. Samtidig kan en fortsat usikkerhed om Iran-situationen holde risikopræmien oppe på tværs af aktivklasser, hvilket kan smitte af på både oliepriser og valutakurser.

Mindre data, større usikkerhed om retningen

At S&P 500 alligevel formår at stige under disse betingelser, kan tolkes som et tegn på, at markedet grundlæggende er positivt indstillet, selv når det traditionelle datagrundlag er tyndere end normalt. Det kan dog også betyde, at eventuelle overraskelser i de kommende inflationstal vil få en forholdsvis stor effekt, netop fordi investorerne i mellemtiden har haft mindre at navigere efter.

Indtil da forbliver det amerikanske rentemarked stabilt, mens aktiemarkedet søger opad – en kombination, der understreger, hvor følsomme finansmarkederne er over for både konkrete nøgletal og den bredere geopolitiske baggrund.

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Kilder: Seeking Alpha, CNBC