SpaceX aflyser Starship-opsendelse: Aktien lukker under IPO-kurs for første gang

SpaceX måtte i sidste øjeblik afbryde 13. testflyvning af Starship, da flere motorer svigtede. Aktien faldt under IPO-kursen for første gang.

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SpaceX måtte torsdag i sidste øjeblik aflyse den 13. testflyvning af sin Starship-raket fra Texas, efter at flere af de 33 motorer på den kraftige Super Heavy-booster ikke startede korrekt. Den automatiske sikkerhedsprotokol udløste et abort, kun sekunder før raketten skulle have løftet fra jorden, skriver Economic Times.

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Episoden fik konsekvenser for SpaceX-aktien, som handles offentligt efter selskabets børsnotering i sidste måned. Papiret faldt omkring 3 procent i eftermarkedet og lukkede handelsdagen i 131,11 dollar – dermed under selskabets IPO-kurs på 135 dollar for allerførste gang siden noteringen, ifølge Business Insider og CNBC.

Motorer nægtede at tænde

Elon Musk bekræftede selv hændelsen i et opslag på X, hvor han forklarede, at nogle af motorerne ikke startede, hvilket automatisk udløste en afbrydelse af opsendelsen. Musk oplyste ikke, hvor mange af de i alt 33 motorer på Super Heavy-boosteren der var berørt.

Ifølge CNBC sagde Musk, at SpaceX håber at kunne gøre et nyt forsøg “om få dage”, mens andre kilder citerer ham for at forvente et nyt opsendelsesvindue tidligt i næste uge. Det er ikke usædvanligt, at Starship-tests udskydes flere gange, før raketten faktisk letter – men timingen rammer selskabet på et følsomt tidspunkt kort efter dets markedsdebut.

Anden test af opgraderet version

Det aflyste forsøg skulle have været den anden opsendelse af den opgraderede Starship V3-model. Raketten gennemførte sin første testflyvning i maj, og den kommende test er ifølge CNBC blevet betragtet som central for at demonstrere, at det nye design fungerer pålideligt.

MarketWatch har tidligere citeret analytikere for, at succesfulde Starship-opsendelser er “det enkeltvigtigste punkt at holde øje med” for investorer i SpaceX. Raketten spiller en central rolle i selskabets langsigtede planer, herunder NASA’s Artemis-månemission og fremtidige Mars-ambitioner, og enhver forsinkelse eller fejl kan derfor påvirke investorernes tillid til tidsplanen.

Hvad betyder det for investorer

SpaceX blev børsnoteret i sidste måned og har siden tiltrukket stor interesse fra både institutionelle og private investorer verden over, herunder i Danmark, hvor flere danske investorer har fulgt aktien tæt som en af de mest omtalte teknologi- og rumfartsaktier på markedet. At aktien nu handles under sin IPO-kurs, understreger, hvor følsom kursen er over for tekniske tilbageslag i Starship-programmet.

Sagen minder om, at nyligt børsnoterede vækstselskaber inden for rumfart og avanceret teknologi kan opleve betydelig kursvolatilitet, når centrale tekniske milepæle udskydes. For investorer, der overvejer eksponering mod SpaceX eller lignende selskaber, illustrerer episoden vigtigheden af at følge både de finansielle nøgletal og de operationelle risici tæt.

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Kilder: Economictimes, Business Insider, CNBC, MarketWatch