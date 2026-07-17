SpaceX-aktien dykker under IPO-kurs – er den dømt til fiasko som Meta?

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SPCX.US 123,99 ▼ -5,43% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

SpaceX’s aktie lukkede torsdag under sin egen børsintroduktionskurs for første gang, efter at selskabet måtte afbryde en planlagt testopsendelse af den nye Starship-raket. Episoden rejser et spørgsmål, som mange investorer nu stiller sig selv: Er SpaceX-aktien allerede kørt af sporet, kun få uger efter en af årets mest omtalte børsnoteringer?

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Aktien sluttede handelsdagen i 131,11 dollar – under introduktionskursen på 135 dollar, som blev fastsat, da selskabet gik på børsen i sidste måned. Det er ifølge flere amerikanske medier, herunder CNBC og Business Insider, første gang siden noteringen, at kursen har bevæget sig under IPO-niveauet.

Motorer nægtede at starte

Baggrunden for kursfaldet var en aflyst opsendelse af Starship-raketten fra SpaceX’s anlæg i Texas. Det skulle have været selskabets 13. testflyvning, men et automatisk abort-system stoppede sekvensen i sidste øjeblik, fordi flere af raketboosterens 33 motorer ikke startede korrekt, skriver Economic Times.

Selskabets topchef Elon Musk bekræftede hændelsen på det sociale medie X. “Nogle af motorerne startede ikke, hvilket udløste en automatisk abort af opsendelsen,” skrev han ifølge Economic Times, uden at oplyse præcis hvor mange motorer der var tale om. Musk oplyste desuden, at et nyt forsøg formentlig vil finde sted i starten af den kommende uge, mens CNBC citerer ham for at forvente et nyt forsøg “forhåbentlig om få dage”.

Det var anden opsendelsesforsøg med den opgraderede Starship V3-raket, efter at selskabet gennemførte sin første flyvning med den nye version i maj, fremgår det af CNBC’s dækning.

Historien om Metas svære start

Kursreaktionen har fået flere kommentatorer til at trække paralleller til andre store tech-selskabers første tid på børsen – ikke mindst Metas (dengang Facebook) børsnotering i 2012. Dengang faldt aktien kraftigt i månederne efter IPO’en, hvilket fik mange investorer til at afskrive selskabet som en fejlslagen investering. Siden har Meta udviklet sig til et af verdens mest værdifulde teknologiselskaber, og den historie bruges nu som eksempel på, at en svag start på børsen ikke nødvendigvis er ensbetydende med en fiasko på lang sigt.

Spørgsmålet er, om SpaceX kan følge samme kurve. Selskabet er markant anderledes end Meta var i 2012 – SpaceX er allerede en etableret aktør med både lanceringsforretning, satellitnetværket Starlink og de langsigtede ambitioner om Mars-rejser, som Starship-programmet skal bane vejen for. Men netop Starship er central for selskabets fremtidige indtjeningspotentiale, og gentagne tekniske problemer kan give investorer grund til bekymring på kort sigt.

Hvad betyder det for investorer

For danske investorer, der har fået mulighed for at eksponere sig mod SpaceX gennem selskabets nye aktie, er episoden en påmindelse om, at nyligt børsnoterede vækstselskaber ofte er forbundet med større kursudsving end mere modne aktier. Det gælder især selskaber, hvis forretning – som SpaceX’s – i høj grad hviler på teknisk komplekse og risikofyldte projekter som raketudvikling.

Om det gentagne abort af Starship-testen blot er en kortvarig udfordring, eller om det er tegn på dybere tekniske problemer, vil formentlig først vise sig, når SpaceX gennemfører sit næste opsendelsesforsøg. Indtil da vil markedet sandsynligvis holde nøje øje med, hvordan aktien reagerer på nye nyheder fra selskabet.

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Kilder: MarketWatch, Economictimes, CNBC, Business Insider