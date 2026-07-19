SpaceX-aktien dykker under IPO-kurs – shortsælgere øger presset før stort udbudstest ###FIELDA:dek###

SpaceX-aktier handles nu under introduktionskursen på 135 dollar, mens shortsælgere strømmer til og kommende lockup-udløb kan øge udbuddet markant.

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Kun få uger efter sin børsnotering er Elon Musks rumfarts- og AI-selskab SpaceX faldet under sin introduktionskurs på 135 dollar. Aktien handles nu omkring 124 dollar, og flere medier melder om, at short-positioner i selskabet stiger markant, mens investorer forbereder sig på nye udbudsbølger, når lockup-perioder for tidlige investorer og medarbejdere udløber.

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Det er første gang siden noteringen, at SpaceX-aktien handles under IPO-kursen, og ifølge Financial Times har selskabet nu lukket under introduktionskursen i flere handelsdage i træk. MarketWatch bekræfter, at aktien har afsluttet handlen under IPO-niveauet to dage i træk, hvilket markerer et markant skifte i stemningen omkring en af årets mest omtalte børsnoteringer.

Fra IPO-eufori til shortpres

Da SpaceX blev noteret, var interessen enorm, og aktien handlede i en periode med en pæn præmie over udbudskursen. Den stemning er nu vendt. Ifølge BeInCrypto er der set en stigende tilstrømning af shortsælgere, som spekulerer i yderligere kursfald, og det tyder på, at markedet begynder at stille spørgsmålstegn ved den høje værdiansættelse, selskabet blev noteret til.

Financial Times beskriver udviklingen som et tegn på, at investorer i stigende grad tør vædde imod Musks selskab, kun uger efter at det blev en af de mest efterspurgte aktier på markedet. Det er et usædvanligt scenarie for en så nyligt noteret virksomhed, hvor optimismen typisk holder sig længere efter en vellykket børsdebut.

Lockup-udløb kan øge presset yderligere

En central bekymring blandt investorer er de kommende udløb af såkaldte lockup-perioder, hvor tidlige investorer, ansatte og andre insidere frigives til at sælge deres aktier. Når store mængder aktier kan komme i frit omløb på én gang, øges udbuddet markant, hvilket historisk har lagt pres på nyligt noterede selskabers kurs.

Ifølge Crypto Briefing ses den forestående test af markedets evne til at absorbere dette øgede udbud som afgørende for, om aktien kan finde et stabilt kursniveau, eller om presset fortsætter. Dette gælder ikke kun for SpaceX selv, men har også bredere betydning for risikovillig kapital, herunder pengestrømme til mere spekulative aktiver som kryptovaluta, hvor investorlysten ofte følger den generelle risikoappetit på markederne.

Musk fastholder de store ambitioner

Trods kursfaldet og den stigende shortaktivitet holder Elon Musk fast i sine ambitiøse fremtidsudsigter for selskabet. Ifølge BeInCrypto insisterer Musk på, at SpaceX på sigt vil kunne overgå værdien af selv de største selskaber, en udmelding der understreger den vedvarende tro på selskabets langsigtede potentiale inden for både rumfart og kunstig intelligens.

Spørgsmålet er dog, om markedet deler den optimisme på kort sigt, når de kommende måneder byder på flere tekniske og finansielle tests af aktiens robusthed.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der har adgang til SpaceX-aktien via internationale mæglerplatforme, illustrerer udviklingen en klassisk risiko ved at investere i nyligt noterede, højt profilerede selskaber: Stor mediebevågenhed og eufori ved noteringen kan hurtigt afløses af nøgtern værdiansættelse, når de første lockup-perioder nærmer sig.

Sagen kan også fungere som en temperaturmåler for den generelle risikoappetit på de amerikanske markeder, hvilket historisk har haft afsmittende effekt på både teknologiaktier og mere spekulative aktivklasser som kryptovaluta. Udviklingen i SpaceX-aktien vil derfor sandsynligvis blive fulgt tæt af investorer, der ønsker at vurdere, om markedet generelt er ved at blive mere forsigtigt over for risikofyldte investeringer.

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Kilder: Cryptobriefing, Beincrypto, Financial Times, MarketWatch