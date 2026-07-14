SpaceX-aktien falder for anden dag i træk – nærmer sig IPO-kursen på 135 dollar

SpaceX-aktien er faldet to dage i træk og nærmer sig IPO-kursen. Selskabet har tabt over 800 mia. dollar i værdi på under en måned.

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SpaceX-aktien er faldet for anden dag i træk og nærmer sig nu selskabets IPO-kurs på 135 dollar. Faldet kommer godt en måned efter, at Elon Musks rumfarts- og AI-selskab gennemførte en rekordstor børsnotering, og blot en uge efter aktien blev optaget i Nasdaq-100-indekset.

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Ifølge data citeret af Citi og gengivet af Yahoo Finance handlede aktien senest omkring 145,30 dollar – cirka otte procent over introduktionskursen. Det er dog et langt fald fra de 225,64 dollar, som aktien nåede kort efter noteringen, svarende til en peak-gevinst på omkring 67 procent for de investorer, der var med fra start.

Massivt værditab på få uger

Nedturen har kostet selskabet dyrt på papiret. Fra en topnotering på 2,67 billioner dollar i markedsværdi har SpaceX ifølge MarketWatch mistet mere end 800 milliarder dollar på under en måned – et fald der understreger, hvor voldsomt sentimentet omkring aktien har vendt.

Spørgsmålet, som flere analytikere nu rejser, er om et fald under IPO-kursen på 135 dollar vil udløse en form for tillidskrise blandt investorerne. Et sådant scenarie ville betyde, at selv de investorer, der var med fra første handelsdag, ville sidde med et kurstab – en situation der ofte får langsigtede investorer til at revurdere deres holdning til en aktie.

Fra rekord-IPO til Nasdaq-100

SpaceX’ børsnotering for en måned siden var en af de største i nyere tid og satte gang i stor interesse blandt både institutionelle og private investorer globalt. Optagelsen i Nasdaq-100 i sidste uge betød samtidig, at aktien automatisk kom ind i en lang række indeksfonde og ETF’er, hvilket typisk øger den passive efterspørgsel efter aktien.

Netop den brede eksponering via indeksprodukter betyder, at også danske investorer med globale aktiefonde eller Nasdaq-100-relaterede ETF’er kan have en indirekte eksponering mod SpaceX, uden nødvendigvis at have købt aktien direkte.

Hvad betyder det for investorerne?

Den kraftige volatilitet siden noteringen illustrerer en klassisk risiko ved store, meget omtalte IPO’er: Kurserne kan stige voldsomt på begejstring og forventninger, for derefter at falde tilbage, når virkeligheden – herunder vurderinger af indtjening, konkurrenceforhold og fremtidsudsigter – begynder at blive indregnet mere nøgternt i prisen.

For danske investorer, der overvejer eksponering mod amerikanske vækst- og teknologiaktier, understreger sagen vigtigheden af at se på værdiansættelse og langsigtede fundamentale forhold frem for kortsigtet kursmomentum. Om SpaceX-aktien finder støtte omkring IPO-niveauet, eller om faldet fortsætter, vil være afgørende for, hvordan markedet fremover vurderer værdien af selskabets rumfarts- og satellitforretning samt dets voksende AI-ambitioner.

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Kilder: CNBC, Thestreet, MarketWatch