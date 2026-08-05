SpaceX-aktien falder trods rekordomsætning: AI-investeringer skræmmer investorer

SpaceX fordoblede omsætningen i sit første regnskab som børsnoteret selskab, men massive AI-investeringer og et underskud fik aktien til at falde.

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Elon Musks rumfartsselskab SpaceX leverede sit første regnskab som børsnoteret selskab med en omsætning, der næsten blev fordoblet år over år. Alligevel faldt aktien, efter at selskabet på sin første investorpræsentation siden børsnoteringen bebudede kraftigt stigende investeringer i kunstig intelligens, skriver Financial Times.

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Ifølge CNBC forsøgte SpaceX-ledelsen at overbevise Wall Street om, at de tunge AI-investeringer vil begynde at betale sig tilbage inden for et år. Budskabet formåede dog ikke at berolige investorerne, som i stedet fokuserede på de stigende omkostninger til datacentre og regnekapacitet.

Fordoblet omsætning, men fortsat underskud

Selskabet leverede et nettounderskud på 541 millioner dollar, svarende til 9 cent per aktie, i det seneste kvartal, fremgår det af tal citeret af CoinGape. Underskuddet kom til trods for, at omsætningen ifølge flere kilder næsten var fordoblet sammenlignet med samme periode året før og slog Wall Street-analytikernes forventninger.

Investorernes bekymring handler i høj grad om de stigende kapitalomkostninger. Ifølge Fortune var det netop de hastigt voksende investeringer (capex), der fik aktien til at falde på trods af den stærke omsætningsvækst — et mønster, der minder om det, andre AI-tunge techselskaber har oplevet på Wall Street det seneste år.

Milliardmål for AI-forretningen

SpaceX oplyste på investorpræsentationen, at selskabet forventer en årlig indtjeningsrate (ARR) på over 100 milliarder dollar allerede i december, ifølge Seeking Alpha. Samtidig sigter selskabet mod at have over 2 gigawatt regnekraft i drift ved årets udgang — et niveau, der understreger, hvor centralt AI-infrastruktur er blevet for selskabets fremtidige forretningsmodel ved siden af de traditionelle rumopsendelser og Starlink-satellitterne.

Elon Musk fastholdt ifølge Fortune sit langsigtede mål om, at SpaceX på sigt skal nå en omsætning på 1.000 milliarder dollar. Musk kom desuden med udtalelser om planer for robotter til Månen, som han selv betegnede som “helt vanvittige”, hvilket understreger den bredere ambition bag selskabets satsning ud over den klassiske raketforretning.

Hvad betyder det for investorerne?

At SpaceX allerede kort tid efter sin børsnotering skuffer markedet med udsigten til tunge investeringer, illustrerer det dilemma, mange AI-relaterede selskaber står i: Væksten er reel, men de enorme summer, der skal investeres i regnekraft og datacentre for at indfri den, tynger indtjeningen på kort sigt.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologi- og rumfartsaktier gennem globale fonde eller indeks, er sagen endnu et eksempel på, at markedet i stigende grad kræver konkret dokumentation for, at AI-investeringerne rent faktisk giver afkast — ikke blot løfter om fremtidig vækst. SpaceX’ første kvartal som børsnoteret selskab viser, at selv et selskab med stærk omsætningsvækst og en ikonisk grundlægger som Elon Musk ikke er immun over for den skepsis.

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Kilder: Financial Times, CNBC, Fortune, Coingape, Seeking Alpha