SpaceX-aktien falder under IPO-kurs efter optagelse i Nasdaq-100

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SPCX.US 148,30 ▼ -0,78% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

SpaceX-aktien er for anden handelsdag i træk lukket under den kurs, papiret debuterede til på børsen. Ifølge CNBC lukkede aktien onsdag i 148 dollar, mens debutkursen den 12. juni lå på 150 dollar. Faldet kommer bemærkelsesværdigt nok, blot en dag efter at Elon Musks rumfarts- og forsvarsselskab blev optaget i det tunge Nasdaq-100-indeks.

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For danske investorer, der følger de store amerikanske vækstaktier tæt via ETF’er og investeringsforeninger, er sagen interessant af flere grunde. SpaceX er nemlig et af de mest omtalte selskaber i den seneste bølge af store amerikanske børsintroduktioner, og optagelsen i Nasdaq-100 betyder, at aktien nu automatisk indgår i en lang række indeksfonde, som mange danskere har eksponering til gennem deres pension eller aktiesparekonto.

Hurtig vej ind i det vigtige indeks

SpaceX blev optaget i Nasdaq-100 tirsdag, mindre end en måned efter børsdebuten. Ifølge CNBC skyldes den usædvanligt hurtige optagelse delvist, at Nasdaq-børsen har ændret sine regler for, hvor hurtigt nyligt børsnoterede selskaber kan blive en del af det bredt fulgte benchmark-indeks.

Optagelsen betød samtidig, at indeksfonde og børshandlede fonde (ETF’er), der følger Nasdaq-100, var nødt til at købe SpaceX-aktier for at matche den nye sammensætning af indekset. Normalt driver den slags tvungne opkøb aktiekursen op, men i SpaceX’s tilfælde har det ikke kunnet holde papiret over debutkursen.

Rekordstor børsnotering på 85,7 mia. dollar

SpaceX’s børsnotering i juni var en af de største nogensinde og indbragte i alt 85,7 milliarder dollar, efter at underwriterne udnyttede den såkaldte “greenshoe”-overtildeling, skriver CNBC. Denne mekanisme giver mulighed for at udstede ekstra aktier, når efterspørgslen fra investorer under selve noteringen er større end forventet.

Ved noteringen udbød selskabet oprindeligt 555,6 millioner aktier til en fastsat kurs på 135 dollar stykket. Aktien steg kraftigt i dagene efter debuten og satte en lukkekurs-rekord på 201,80 dollar den 16. juni, inden den siden har mistet en betydelig del af den fremgang.

Analytikere overvejende positive trods kursfaldet

Selvom aktien nu handler under debutkursen, har flertallet af de analytikere, der har indledt dækning af SpaceX i kølvandet på Nasdaq-100-optagelsen, sat overvejende positive kursmål. Ifølge CNBC har Morgan Stanley indledt dækning med en “overweight”-anbefaling og et kursmål på 300 dollar, mens Bernstein har sat kursmålet til 239 dollar med en “outperform”-vurdering.

RBC har ligeledes anbefalet “outperform” med et kursmål på 225 dollar, og UBS har indledt dækning med en købsanbefaling og et 12-måneders kursmål på 210 dollar. Fælles for de optimistiske analytikere er, at de peger på SpaceX’s førerposition inden for genanvendelige raketter og opsendelsestjenester samt selskabets omfattende Starlink-satellitinternet som centrale værdidrivere.

Ifølge CNBC ser flere analytikere desuden et vækstpotentiale i, at SpaceX kan udvikle produkter inden for kunstig intelligens, herunder agentbaserede kodningsværktøjer, der kan konkurrere med Anthropics Claude eller OpenAIs Codex. Muligheden for at udvikle datacentre i kredsløb om Jorden bliver også nævnt som en fremtidig vækstmulighed for selskabet.

Ikke alle analytikere er dog lige begejstrede. MoffettNathanson har indledt dækning med en neutral anbefaling, mens CFRA direkte anbefaler investorer at sælge aktien, fremgår det af CNBC’s gennemgang af analytikernes vurderinger.

Hvad betyder det for investorerne?

Kursfaldet under debutniveauet er en påmindelse om, at selv de mest hypede børsnoteringer kan møde modstand, når den indledende eufori aftager. SpaceX’s tilfælde er dog særligt interessant, fordi selskabet har været privatejet i årtier, og markedet derfor stadig er ved at finde det rette prisniveau for aktien uden en lang historik med kvartalsregnskaber som offentligt selskab.

For private investorer, herunder danske, der har fået eksponering mod SpaceX gennem globale indeksfonde eller Nasdaq-100-baserede ETF’er, betyder udviklingen, at aktien nu vejer med i porteføljerne uanset ens egen holdning til værdiansættelsen. Det understreger, hvor stor betydning optagelse i store indekser kan have for kapitalstrømme til enkeltaktier – uafhængigt af selskabets kortsigtede kursudvikling.

Det brede spænd i analytikernes kursmål, fra 210 til 300 dollar i den optimistiske lejr, viser samtidig, at der fortsat er stor usikkerhed om, hvordan SpaceX’s forretningsmodel – med både rumfart, satellitinternet og potentielle AI-satsninger – skal værdisættes som et børsnoteret selskab.

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