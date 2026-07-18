SpaceX-aktien lukker under IPO-kurs for anden dag i træk

SpaceX-aktien har nu lukket under sin IPO-kurs to dage i træk og er faldet næsten 23 pct. siden optagelsen i Nasdaq-100.

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SpaceX-aktien har nu lukket under sin oprindelige IPO-udstedelseskurs for anden handelsdag i træk, hvilket ifølge MarketWatch understreger den pressede stemning omkring raketselskabet efter en turbulent uge på markedet. Faldet kommer i kølvandet på, at SpaceX i sidste øjeblik måtte aflyse en planlagt testflyvning af sin Starship-raket.

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Ifølge CNBC er aktien samlet set faldet næsten 23 procent, siden selskabet blev optaget i Nasdaq-100-indekset. Det er et markant fald for et selskab, der ellers blev budt velkommen til den prestigefyldte indeksplacering med store forventninger fra investorerne.

Aflyst raketstart sender bølger gennem aktien

Nedturen i aktien fulgte umiddelbart efter, at SpaceX aflyste testflyvningen af Starship-raketten meget tæt på den planlagte opsendelse. Den slags udskydelser er ikke ualmindelige inden for rumfartsindustrien, men markedet reagerede tydeligt negativt, hvilket ifølge CNBC forstærkede det pres, aktien allerede var under.

At aktien nu handler under sin IPO-kurs to dage i træk, sender et signal om, at en del af de investorer, der gik med ved børsintroduktionen, i øjeblikket sidder med et underskud på papiret. Det kan lægge et yderligere pres på kursen, hvis flere investorer vælger at sælge for at begrænse tab.

Hvorfor det betyder noget for investorerne

SpaceX er et af de mest omtalte og forventningsfulde navne, der er kommet på det amerikanske aktiemarked i nyere tid, og en optagelse i Nasdaq-100 plejer normalt at være et positivt signal, fordi det tvinger en række indeksfonde til at købe aktien. At kursen alligevel er faldet med op mod en fjerdedel siden den milepæl, viser, hvor følsom aktien er over for konkrete operationelle tilbageslag som en aflyst testflyvning.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske vækst- og teknologiaktier – hvad enten det er direkte eller via globale indeksfonde – er sagen en påmindelse om, at nyligt børsnoterede selskaber med høje forventninger indbygget i kursen kan reagere kraftigt på selv midlertidige tekniske forsinkelser. Det gælder ikke mindst i en sektor som rumfart, hvor teknisk kompleksitet og sikkerhedskrav ofte fører til udskydelser.

Udviklingen kan også få betydning for stemningen omkring andre kommende eller nylige børsnoteringer inden for teknologi og rumfart, hvor investorer i stigende grad ser nøje på, hvordan aktier klarer sig i de første handelsuger efter en IPO. Falder en aktie under sin udstedelseskurs kort efter noteringen, opfattes det traditionelt som et svaghedstegn, der kan gøre det sværere at tiltrække nye investorer fremover.

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Kilder: MarketWatch, CNBC