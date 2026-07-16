SpaceX-aktien ramt af fjerde faldsession – nu tilbage til IPO-kurs på 135 dollar

SpaceX-aktien er faldet fire handelsdage i træk og ramte onsdag sin IPO-kurs på 135 dollar, mens Bank of England advarer om risici ved en AI-boble.

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SpaceX-aktien er faldet for fjerde handelsdag i træk og ramte onsdag den 14. juli sin oprindelige IPO-kurs på 135 dollar. Det betyder, at hele stigningen siden børsnoteringen på Nasdaq nu er udraderet, viser data citeret af CNBC og Investing.com.

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Fra Nasdaq-100-hype til hurtigt tilbagefald

Kursfaldet kommer kun få dage efter, at SpaceX-aktien blev optaget i det tunge Nasdaq-100-indeks, hvilket i første omgang sendte kursen op. Siden er stemningen vendt, og investorer har i stigende grad taget profit, hvilket har presset aktien ned fire handelsdage i træk, ifølge CNBC.

At aktien nu handles omkring sin oprindelige tegningskurs betyder, at investorer, der købte ved børsnoteringen og har holdt fast, i praksis ikke har haft nogen gevinst – mens dem, der købte på toppen af rallyet, sidder med et reelt tab. Investing.com beskriver udviklingen som et hurtigt “unravel” af det, der ellers var en af årets mest omtalte rumfarts-relaterede noteringer.

Bank of England advarer om AI-boble

Kursfaldet i SpaceX sker samtidig med, at Bank of Englands guvernør, David Bailey, advarer om risikoen for en boble i AI-relaterede aktier globalt. Ifølge CoinGape peger Bailey på, at et pludseligt fald i AI-aktier kan sprede sig til den bredere britiske økonomi og potentielt tvinge centralbanken til at hæve renten for at dæmpe konsekvenserne.

Selvom SpaceX primært er kendt for raketopsendelser og satellitinfrastruktur via Starlink, har selskabet – ligesom mange andre teknologitunge virksomheder – nydt godt af investorernes generelle AI- og teknologi-optimisme i markedet. Advarslen fra Bank of England understreger, hvor følsomme værdiansættelser i disse sektorer er blevet over for skift i risikoappetit.

Hvad betyder det for danske investorer

SpaceX-aktien er en af de mest omtalte og eftertragtede noteringer for private investorer, der ønsker eksponering mod rumfart og satellitteknologi. At kursen nu er tilbage ved IPO-niveauet efter blot en kort periode med kraftige stigninger illustrerer den volatilitet, der ofte følger nye, populære Nasdaq-noteringer.

For danske investorer, der har fulgt SpaceX-aktien tæt siden noteringen, understreger udviklingen behovet for at holde øje med både selskabsspecifikke nyheder og bredere makroøkonomiske signaler – herunder centralbankernes udmeldinger om renter og finansiel stabilitet. Advarsler som Baileys om en mulig AI-boble kan få betydning for risikovillige teknologi- og vækstaktier bredt, også dem der handles i danske depoter via amerikanske børser.

Kilder: Coingape, Investing.com, CNBC