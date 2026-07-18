SpaceX-aktien styrtdykker 23 pct. efter aflyst Starship-test

SpaceX udskød en kritisk Starship-testflyvning i sidste øjeblik, og aktien lukkede for anden dag i træk under IPO-kursen efter et fald på op mod 4 pct.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

SPCX.US 123,99 ▼ -5,43% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

SpaceX-aktien fortsætter med at falde efter en aflyst testflyvning af den tunge Starship-raket. Aktien faldt omkring 4 pct. i førhandlen fredag, og med det fald har papiret nu lukket under sin IPO-kurs to dage i træk, skriver MarketWatch.

Læs mere: SpaceX Aktie: kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ifølge CNBC er SpaceX-aktien faldet næsten 23 pct., siden selskabet blev optaget i Nasdaq-100-indekset. Optagelsen skulle egentlig signalere, at markedet betragter rumfartsselskabet som en etableret vækstvirksomhed på linje med de øvrige tech-tunge navne i indekset, men den seneste udvikling tegner et andet billede.

Starship-test afbrudt i sidste sekund

Baggrunden for det seneste kursfald er en testflyvning af Starship-raketten, som blev afbrudt i selve nedtællingens sidste øjeblik torsdag. SpaceX udskød missionen, og det skete kun kort tid efter, at selskabets aktie havde oplevet flere svære handelsdage, fremgår det af CNBC’s dækning.

Starship er central for SpaceX’s langsigtede planer, herunder Nasa’s Artemis-program og ambitionerne om rejser til Månen og Mars. Forsinkelser i testprogrammet bliver derfor tæt overvåget af investorer, fordi rakettens succes har stor betydning for, hvor hurtigt selskabet kan udrulle nye kommercielle og statslige kontrakter.

Aktien under pres siden børsdebuten

SpaceX har allerede tidligere i år kæmpet med at holde sig over sin oprindelige udbudskurs, og optagelsen i Nasdaq-100 har ikke givet den løftestang, mange investorer havde håbet på. I stedet har aktien vist en markant nedadgående tendens, siden den blev en del af det store teknologiindeks, ifølge CNBC.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske vækst- og techaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, understreger sagen en generel risiko ved nyligt børsnoterede selskaber med høje forventninger indbygget i kursen. Selv et selskab med SpaceX’s teknologiske position og ordrebog kan opleve store kursudsving, når konkrete tekniske milepæle glider.

Hvad betyder det for markedet fremadrettet

Investorer vil formentlig følge nøje med i, hvornår SpaceX forsøger sig med en ny Starship-testflyvning, og om selskabet kan levere klare tidslinjer for de udskudte tests. Så længe usikkerheden om raketprogrammet består, kan aktien fortsat være udsat for udsving, uafhængigt af den bredere udvikling på Nasdaq-100.

Læs også: SpaceX-aktien dykker under IPO-kurs – er den dømt til fiasko som Meta?

Kilder: MarketWatch, CNBC