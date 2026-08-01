SpaceX-aktien styrtdykker 36 pct. i juli inden første regnskab

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SPCX.US 108,37 ▼ -3,41% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i SpaceX (NASDAQ: SPCX) er endt i en decideret nedtur siden selskabets børsnotering i juni. Den 31. juli faldt aktien 3,41 procent til det laveste niveau siden IPO’en den 12. juni, hvor aktien blev sat til 108 dollar per aktie. Alene i juli måned tabte aktien 36 procent af sin værdi, efter at have handlet til 171 dollar den 1. juli, ifølge tal citeret af CoinGape.

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Nedturen kommer, mens selskabet nærmer sig sit allerførste kvartalsregnskab som børsnoteret virksomhed – en begivenhed, der ifølge Investing.com har fået investorernes fokus til at flytte sig fra SpaceX’s langsigtede ambitioner om Månen og Mars til langt mere jordnære spørgsmål om indtjening, marginer og udsigter på kort sigt.

Fra rekordhøj IPO til svær sommer

SpaceX’s børsnotering blev fulgt tæt af både institutionelle og private investorer verden over, i takt med at selskabet gik fra at være Elon Musks private rumfartsselskab til at være en offentligt handlet aktie. Startprisen på 108 dollar dannede grundlag for stor optimisme, og aktien steg efterfølgende betydeligt i de første uger efter noteringen.

Men juli har vendt billedet markant. Et fald fra 171 dollar til under IPO-kursen på 108 dollar betyder, at investorer, der købte ind under den indledende eufori, nu sidder med betydelige urealiserede tab. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt nedturen er en midlertidig korrektion efter en overophedet start, eller om den signalerer dybere bekymringer om selskabets værdiansættelse.

Investorernes fokus skifter til de hårde tal

Ifølge Investing.com går investorspørgsmålene nu langt ud over selskabets rumambitioner. Med det første regnskab som børsnoteret selskab lige om hjørnet efterspørger markedet konkret indsigt i indtjening, cash flow og de kommercielle dele af forretningen – herunder satellitnetværket Starlink og lanceringsvirksomheden, som traditionelt har udgjort SpaceX’s primære indtægtskilder.

Den øgede opmærksomhed på fundamentale nøgletal frem for visionære fortællinger er ikke unormal for nyligt børsnoterede selskaber, når den første kvartalsrapportering nærmer sig. Men for en virksomhed som SpaceX, hvis værdiansættelse i høj grad har været drevet af forventninger til fremtidig vækst inden for rumfart og satellitkommunikation, kan et regnskab, der ikke lever op til forventningerne, potentielt forstærke den nuværende nedadgående tendens.

Recovery eller fortsat fald?

Diskussionen blandt markedsdeltagere handler nu om, hvorvidt SPCX-aktien kan finde støtte og indlede en genopretning, eller om kursen risikerer at bryde under 100 dollar-niveauet. En sådan udvikling ville sende aktien endnu længere under den oprindelige IPO-kurs og kunne skabe yderligere pres fra investorer, der overvejer at realisere tab.

Det kommende kvartalsregnskab ventes derfor at blive en afgørende test for aktien. Positive nøgletal, særligt vedrørende Starlink-abonnenter og lanceringsfrekvens, kunne genoprette en del af den tabte tillid. Omvendt kan skuffende tal – eller blot manglende klarhed om selskabets vej mod overskud – forstærke den skepsis, der allerede har sendt aktien ned med over en tredjedel på en enkelt måned.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der har fået adgang til SPCX-aktien gennem internationale mæglerplatforme siden juni-noteringen, understreger den seneste udvikling risikoen ved at investere i nyligt børsnoterede, høj-profil selskaber. Store kursudsving før det første regnskab er ikke ualmindelige, men et fald på 36 procent på en enkelt måned er markant selv målt med IPO-standarder.

Investorer bør desuden holde øje med valutakursudsving mellem dollar og danske kroner, da en svækket dollar kan forstærke eller udligne eventuelle kurstab i danske kroner. Med det første regnskab som en potentiel udløser for yderligere volatilitet vil mange markedsdeltagere formentlig afvente konkrete tal, før de tager stilling til, om nedturen er en købsmulighed eller et varsel om mere smerte i vente.

Kilder: Coingape, Investing.com