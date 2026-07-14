SpaceX-aktien styrtdykker fra rekordhøjder – nærmer sig IPO-kursen igen

SpaceX-aktien handles nu kun få procent over sin oprindelige emissionskurs, efter et fald fra en top på over 225 dollar. Spørgsmålet er, om investorer står foran en krise.

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SpaceX-aktien, som handles på private sekundærmarkeder for unoterede selskaber, har mistet en stor del af sin værdi siden toppen tidligere i år. Ifølge tal fra Yahoo Finance, som TheStreet henviser til, ligger aktien nu omkring 145,30 dollar – kun cirka 8 procent over selskabets oprindelige emissionskurs på 135 dollar.

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Det er et markant fald fra rekordniveauet på 225,64 dollar, som aktien nåede kort efter sin børsnotering på det private marked. Fra top til nu svarer det til, at det oprindelige gevinstpotentiale på omkring 67 procent for tidlige investorer stort set er udhulet.

Faldet rejser spørgsmål om en investorkrise

Udviklingen har fået MarketWatch til at rejse spørgsmålet, om SpaceX-aktien risikerer at falde under sin egen IPO-kurs – og om det i givet fald udgør en reel “krise” for de investorer, der er gået ind i selskabet via private placeringer og sekundærmarkeder.

SpaceX er ikke børsnoteret på en traditionel børs som Nasdaq eller NYSE. Selskabets aktier handles i stedet gennem private markedspladser, hvor institutionelle investorer og formuende private kan købe og sælge ejerandele uden for de sædvanlige offentlige regler om gennemsigtighed og kursfastsættelse. Det betyder, at prisdannelsen kan være mere volatil og mindre gennemsigtig end for almindelige børsnoterede selskaber.

Fra eufori til usikkerhed

Den kraftige stigning til over 225 dollar afspejlede en periode med stor investorbegejstring for Elon Musks rumfartsselskab, som blandt andet driver Starlink-satellitnetværket og har ambitioner om bemandede rejser til Mars. Men den seneste tilbagegang tyder på, at en del af den optimisme er blevet dæmpet.

Ifølge TheStreet er analysehuset Citi blandt de aktører, der for nylig har sendt et signal til investorer om selskabets aktuelle situation. Det understreger, at store finansielle aktører følger udviklingen i SpaceX-aktien tæt, selv om selskabet ikke er underlagt de samme oplysningskrav som børsnoterede virksomheder.

Hvad betyder det for private investorer?

For danske investorer er SpaceX-aktien i praksis utilgængelig via almindelige handelsplatforme, da den kun cirkulerer på lukkede sekundærmarkeder forbeholdt kvalificerede investorer. Alligevel er sagen relevant, fordi den illustrerer en bredere risiko ved investeringer i populære, unoterede teknologi- og rumfartsselskaber: Høje værdiansættelser kan hurtigt komprimeres, når markedsstemningen vender.

Udviklingen kommer samtidig med, at flere store teknologiselskaber med tilknytning til Elon Musk og konkurrerende AI-aktører er i offentlighedens søgelys, hvilket kan bidrage til øget volatilitet i værdiansættelsen af hans virksomheder generelt. Om SpaceX-aktien fortsætter ned mod eller under sin IPO-kurs, vil afhænge af, hvordan investorernes tillid til selskabets fremtidige vækst udvikler sig i de kommende måneder.

Kilder: MarketWatch, Thestreet