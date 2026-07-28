SpaceX-aktien under IPO-kurs: Investorer minder om Metas kollaps i 2012

SpaceX' aktie handles under sin IPO-kurs forud for en stor aktieoplåsning i august. Analytikere drager paralleller til Metas kursfald efter børsnoteringen i 2012.

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SpaceX’ aktie handles i øjeblikket under den kurs, selskabet blev prissat til, viser en analyse fra BeInCrypto. Det sker forud for en betydelig oplåsning af aktier i august, hvor flere investorer og medarbejdere ventes at få mulighed for at sælge deres beholdninger – en begivenhed, der historisk har lagt pres på nyudstedte aktier.

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Udviklingen bekræftes indirekte af CNBC’s daglige markedsoversigt, der i samme periode beskriver, hvordan “SpaceX vender tilbage til jorden” – en formulering, der understreger, at raketselskabets aktiekurs er på vej ned, mens andre teknologigiganter som Apple og Nvidia trækker overskrifterne på markedet.

Parallellen til Meta i 2012

Analysen fra BeInCrypto peger på, at det ikke er Tesla, men Meta, der udgør det mest nærliggende historiske sammenligningsgrundlag for SpaceX’ nuværende situation. Da Meta – dengang Facebook – blev børsnoteret i 2012, oplevede aktien et kraftigt fald, efter tidligere lock-up-perioder udløb, og store aktionærer begyndte at sælge ud.

Mønsteret er velkendt fra selskaber, der går fra privat til (delvist) offentligt ejerskab: Så snart medarbejdere, tidlige investorer og venturekapitalfonde får mulighed for at realisere gevinster, øges udbuddet af aktier markant, hvilket typisk presser kursen nedad – uanset selskabets underliggende forretningsmæssige styrke.

Hvad betyder augustoplåsningen?

Den kommende oplåsning i august fremhæves som en central begivenhed at holde øje med for investorer, der følger SpaceX. Når flere aktier bliver tilgængelige for salg samtidig, kan det skabe yderligere nedadgående pres på en aktie, der allerede handles under sin oprindelige udstedelseskurs.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske vækst- og teknologiaktier gennem fonde eller direkte investeringer, illustrerer sagen en klassisk risiko ved nyudstedte aktier: Kursudviklingen umiddelbart efter en notering afspejler ikke nødvendigvis selskabets langsigtede fundamentale værdi, men i høj grad udbud og efterspørgsel i de første handelsuger og -måneder.

SpaceX, der ledes af Elon Musk, er blandt verdens mest værdifulde private rumfarts- og teknologiselskaber og tiltrækker betydelig interesse fra både institutionelle og private investorer globalt. Udviklingen i aktien følges derfor tæt som en indikator for investorernes generelle appetit på store, kapitalintensive teknologisatsninger.

CNBC’s markedsoversigt sætter samtidig SpaceX’ kursfald i kontekst af et bredere teknologimarked, hvor Apple ifølge selskabets egne tal for nylig har generobret rollen som verdens mest værdifulde børsnoterede selskab med en markedsværdi på 4,95 billioner dollar, og dermed overhalet Nvidia. Det understreger, at kapitalen på de globale markeder fortsat flytter sig hurtigt mellem teknologigiganterne – noget, der også kan påvirke prisdannelsen på selskaber som SpaceX.

Kilder: Beincrypto, CNBC