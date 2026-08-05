SpaceX slår Wall Street på omsætning – men bitcoin-tab sender aktien ned

SpaceX overgik analytikernes forventninger i sit første regnskab som børsnoteret selskab, men et fald i kryptobeholdninger sendte aktien ned efter lukketid.

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Elon Musks rumfartsselskab SpaceX offentliggjorde tirsdag sit første kvartalsregnskab som børsnoteret virksomhed, og tallene overgik analytikernes forventninger på omsætningen. Alligevel endte aktien med at falde kraftigt efter lukketid, da investorerne fokuserede på et markant tab knyttet til selskabets kryptobeholdninger.

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Selskabet leverede en omsætning på 7,8 milliarder dollar i andet kvartal, hvilket ligger klart over de forventede omkring 6,81 milliarder dollar, som Wall Street havde prissat ind. Det fremgår af regnskabet, ifølge BeInCrypto. CoinGape bekræfter, at omsætningen næsten fordobledes sammenlignet med samme kvartal året før.

Kryptobeholdninger trak overskuddet ned

Trods den stærke omsætningsvækst endte SpaceX med et nettotab på omkring 540-541 millioner dollar, svarende til cirka 9 cent per aktie, ifølge CoinGape. Ifølge CoinDesk skyldtes en stor del af underskuddet tab på selskabets bitcoin-beholdninger.

BeInCrypto oplyser, at værdien af SpaceX’s digitale aktiver faldt med 539 millioner dollar i kvartalet til samlet 1,098 milliarder dollar. Faldet i kryptobeholdningerne er dermed den primære forklaring på, at et regnskab med rekordomsætning alligevel endte med et betydeligt tab på bundlinjen.

Aktien vendte brat efter lukketid

Markedet reagerede først positivt på omsætningstallene. Aktien lukkede dagen 9,43 procent højere til 125,33 dollar, ifølge BeInCrypto. Men da de fulde regnskabsdetaljer blev offentliggjort efter børslukning, vendte stemningen: Aktien faldt mere end 8 procent i eftermarkedet, da investorerne fik indblik i tabet på kryptobeholdningerne og de underliggende regnskabsposter.

Ifølge CoinDesk kommer regnskabet netop op til et større indsigterlås (“insider share unlock”), hvor ansatte og tidlige investorer får mulighed for at sælge aktier i markedet. Timingen betyder, at reaktionen på regnskabet kan få ekstra betydning for aktiens kortsigtede kursudvikling, hvis flere insidere vælger at realisere gevinster i kølvandet på den svingende kursreaktion.

Hvad betyder det for danske investorer?

SpaceX’s første regnskab som børsnoteret selskab illustrerer et mønster, som mange danske investorer også kender fra andre teknologi- og vækstaktier: Stærke omsætningstal kan hurtigt blive overskygget af usikkerhed om andre regnskabsposter — i dette tilfælde eksponeringen mod kryptovaluta. For investorer, der overvejer eksponering mod selskaber med betydelige kryptobeholdninger på balancen, er sagen en påmindelse om, at digitale aktiver kan skabe betydelig volatilitet i kvartalsregnskaber, uanset hvor solid den underliggende forretning ellers udvikler sig.

Sagen kommer, samtidig med at SpaceX også har mødt skepsis fra Wall Street omkring selskabets stigende investeringer i AI-infrastruktur, hvilket tidligere har lagt pres på aktien. Kombinationen af høje kapitaludgifter og nu også et tab på kryptobeholdninger peger på, at investorer kræver mere gennemsigtighed om, hvordan selskabets ikke-kernemæssige aktiver påvirker regnskabet fremadrettet.

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Kilder: Beincrypto, Coingape, CoinDesk