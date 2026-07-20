SpaceX udskyder næste Starship-testflyvning til torsdag

SpaceX rykker den kommende testflyvning af Starship-raketten til torsdag med sigte på 23. juli, viser flere kilder om raketprogrammet.

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SpaceX har udskudt sin næste testflyvning af den gigantiske Starship-raket til torsdag. Selskabet sigter mod at gennemføre opsendelsen den 23. juli, fremgår det af flere uafhængige kilder, der dækker det amerikanske rumfartsselskabs testprogram.

Udskydelsen betyder, at den planlagte flyvning rykkes fra en tidligere fastsat dato til torsdag i denne uge. Både amerikanske og internationale medier bekræfter, at torsdag nu er den nye målsætning for opsendelsen, men det er endnu uklart, hvad der konkret ligger bag beslutningen om at udskyde forsøget.

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Starship er kernen i SpaceX’s fremtidsplaner

Starship-raketten er den største og mest kraftfulde bæreraket, SpaceX nogensinde har udviklet, og den spiller en central rolle i selskabets langsigtede ambitioner. Raketten er designet til at kunne genbruges fuldt ud, og den skal i sidste ende bane vejen for både bemandede måne- og Mars-missioner.

Testprogrammet har allerede gennemgået flere forsøgsflyvninger, hvor SpaceX gradvist har forsøgt at demonstrere, at både den øvre Starship-raket og den underliggende Super Heavy-boosterraket kan opsendes og efterfølgende genindfanges eller landes sikkert. Udskydelser af denne type er ikke unormale i et testprogram af denne kompleksitet, hvor tekniske gennemgange og vejrforhold ofte spiller ind på tidsplanen.

Hvorfor det interesserer investorer

Selvom SpaceX ikke er noteret på en dansk eller almindelig europæisk børs, følger investorer verden over selskabets testflyvninger tæt. Starship-programmet er afgørende for, om SpaceX kan indfri sine ambitioner om markant billigere adgang til rummet, hvilket har konsekvenser for både satellitindustrien, telekommunikationssektoren og den bredere rumfartsøkonomi, som flere børsnoterede underleverandører og teknologiselskaber er eksponeret mod.

En vellykket testflyvning kan styrke tilliden til, at SpaceX kan levere på sine kommercielle og statslige kontrakter, herunder samarbejder relateret til NASA’s måneprogram. Omvendt kan gentagne udskydelser eller tekniske tilbageslag skabe usikkerhed om tidsplaner for både kommercielle kunder og offentlige partnere, der er afhængige af raketprogrammets fremdrift.

Hvad investorer bør holde øje med

Den nye tidsplan med opsendelse torsdag betyder, at markedet i de kommende dage vil rette blikket mod, om SpaceX kan gennemføre testen uden yderligere forsinkelser. Rumfartsindustrien er kendt for, at selv mindre tekniske eller vejrmæssige udfordringer kan udskyde en opsendelse med timer eller dage, og investorer med eksponering mod rumfartssektoren bør derfor forvente, at tidsplaner kan ændre sig frem mod selve opsendelsen.

Selvom SpaceX er et privat selskab uden direkte notering, har udviklingen i selskabets teknologiske fremskridt afsmittende effekt på en række børsnoterede aktører inden for satellitkommunikation, rumfartsudstyr og relateret infrastruktur, som danske investorer kan have eksponering mod gennem globale teknologi- eller industrifonde.

Kilder: Investing.com, Economictimes