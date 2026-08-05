SpaceX venter 100+ mia. dollar i ARR i 2026 – men AI-udgifter skræmmer investorer

SpaceX viste i sit første investormøde kraftig vækst og et mål om 100 mia. dollar i årlig omsætning, men stigende AI-investeringer bekymrer Wall Street.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

SPCX.US 125,33 ▲ +9,43% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

SpaceX har for første gang åbnet bøgerne for eksterne investorer og præsenteret et regnskab, der viser kraftig vækst i både satellit- og AI-forretningen. Selskabet oplyser, at det forventer en årlig indtægtsrate (ARR) på over 100 milliarder dollar ved udgangen af 2026, samtidig med at det sigter mod en samlet regnekraft på over 2 gigawatt inden årsskiftet. Det fremgår af de tal, som selskabet har delt med investorer, og som flere internationale medier omtaler, heriblandt CNBC og Investing.com.

Stærk omsætning, men bekymring om AI-udgifter

Ifølge Investing.com steg SpaceX’s omsætning markant i det, der er selskabets første offentliggjorte regnskabstal siden dets stigende profil over for eksterne investorer. Fremgangen trækkes både af satellitforretningen Starlink og af selskabets voksende AI-relaterede aktiviteter, som ledelsen fremhæver som en central vækstmotor fremadrettet.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Læs mere: SpaceX Aktie: kurs, analyse og købsguide

Men glæden over omsætningsfremgangen blev overskygget af bekymring for de stigende investeringer i AI-infrastruktur. CNBC beskriver, hvordan SpaceX’s ledelse for første gang siden selskabets seneste kapitalrunde forsøgte at overbevise Wall Street om, at de tunge AI-investeringer vil give afkast inden for et år. Ifølge kanalen var det dog ikke nok til at fjerne investorernes usikkerhed om, hvor hurtigt de store udgifter reelt kan tjenes hjem.

Musk fastholder mål om billiondollar-omsætning

Ifølge Fortune fastholdt Elon Musk under præsentationen sit mål om, at SpaceX på sigt skal nå en omsætning på 1.000 milliarder dollar. Samtidig præsenterede Musk ambitiøse planer for robotter til Månen, som Fortune beskriver som “totalt vanvittige” i deres omfang. Selskabets kraftigt stigende kapitaludgifter fik dog investorerne til at reagere negativt på selve regnskabspræsentationen, hvilket ifølge mediet trak SpaceX’s værdiansættelse ned trods de stærke omsætningstal.

Det illustrerer et gennemgående mønster, som også kendes fra andre store teknologiselskaber: Markedet belønner vækst, men straffer usikkerhed om, hvornår massive investeringer i AI-infrastruktur og regnekraft reelt begynder at give afkast.

Betydning for danske investorer

SpaceX er fortsat et privatejet selskab uden en almindelig børsnotering, og danske investorer kan derfor ikke handle aktien direkte via de sædvanlige kanaler. Alligevel har selskabets tal betydning for det bredere investeringsbillede, fordi de er et vigtigt signal om, hvor villige markedet og store kapitalfonde er til at finansiere massive AI- og rumfartsinvesteringer i disse år.

SpaceX’s satsning på gigawatt-store computerklynger følger samme tendens, som ses hos store amerikanske teknologiselskaber, der i stort omfang investerer i AI-datacentre. For investorer i tech- og AI-relaterede aktier, herunder chipproducenter og udbydere af datacenterinfrastruktur, kan udviklingen i SpaceX’s kapitaludgifter derfor tjene som en indikator for, hvor længe markedet er villigt til at tåle stigende investeringsniveauer, før der kræves konkrete resultater på bundlinjen.

Læs også: Palantir overgår forventninger: Omsætning op 93 pct. i andet kvartal

Kilder: Seeking Alpha, CNBC, Investing.com, Fortune