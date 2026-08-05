SpaceX’s første regnskab: Rekordomsætning, men Musks AI-milliarder skræmmer investorer

SpaceX fordoblede omsætningen og slog forventningerne i sit første regnskab som børsnoteret-lignende selskab, men stigende AI-investeringer og et milliardunderskud bekymrer investorerne.

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SpaceX har for første gang siden sin børsnotering aflagt regnskab til investorerne – og tallene tegner et blandet billede. Selskabet leverede en omsætning, der næsten fordoblede sig i forhold til samme kvartal sidste år og slog Wall Streets forventninger, men et stort underskud og hastigt stigende investeringer i AI-kapacitet fik markedet til at reagere med bekymring.

Det fremgår af regnskabet, som flere amerikanske medier, heriblandt MarketWatch og CNBC, har gennemgået efter selskabets første offentlige investorkommunikation.

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Stort underskud trods vækst

Ifølge CoinGape rapporterede SpaceX et nettounderskud på 541 millioner dollar, svarende til 9 cent per aktie, i det seneste kvartal. Underskuddet kommer på trods af, at omsætningen ifølge samme kilde næsten er fordoblet på et år og har overgået analytikernes estimater.

Det illustrerer den klassiske spænding mellem vækst og indtjening, som mange investorer kender fra andre teknologitunge selskaber: Toplinjen imponerer, men de store investeringer, der driver væksten, tynger bundlinjen betydeligt.

Capex skræmmer Wall Street

Det centrale kritikpunkt fra investorernes side handler ikke om omsætningen, men om selskabets hastigt stigende kapitaludgifter. Fortune beskriver, hvordan de rapporterede investeringer “tankede” stemningen omkring aktien, selv om væksten i omsætningen var stærkere end forventet.

Ifølge CNBC forsøgte selskabets ledelse i sin første kommunikation til Wall Street at overbevise investorerne om, at de store AI-investeringer vil betale sig hurtigt – inden for et år, ifølge de udmeldinger, som selskabet gav på en investorcall. Alligevel forblev markedets reaktion afdæmpet, fordi usikkerheden om, hvornår og i hvilket omfang investeringerne reelt tjener sig hjem, fortsat er stor.

Musk lover 100 milliarder dollar i ARR – og “totalt vanvittige” måneplaner

Ifølge Seeking Alpha guider SpaceX mod en årlig indtægtsrate (ARR) på over 100 milliarder dollar inden udgangen af december, samtidig med at selskabet sigter mod at have mere end 2 gigawatt regnekraft til AI-drift ved årets udgang. Det er en markant udbygning af selskabets datacenterkapacitet, som understreger, hvor centralt AI-satsningen er blevet for virksomhedens fremtidige forretningsmodel ud over den traditionelle raket- og satellitforretning.

Elon Musk brugte samtidig lejligheden til at gentage sin ambition om, at SpaceX på sigt skal nå en omsætning på 1.000 milliarder dollar, ifølge Fortune. Musk præsenterede desuden det, mediet beskriver som “totalt vanvittige” planer for robotter, der skal sendes til Månen – en del af selskabets bredere vision om rumudforskning og automatiseret infrastruktur uden for Jorden.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger SpaceX via internationale porteføljer, ejerandele eller de private handelsplatforme, hvor selskabets aktier cirkulerer, sender regnskabet et klart signal: Væksthistorien er intakt, men prisen for den vokser hurtigt. SpaceX er ikke børsnoteret på en almindelig fondsbørs, men handles blandt investorer via private transaktioner og tenderbud, hvilket gør selskabets regnskabsmeddelelser til vigtige pejlemærker for værdisætningen af de aktier, der handles uden om de traditionelle markeder.

Kombinationen af et solidt omsætningsslag, et betydeligt underskud og eksplosive investeringer i AI-infrastruktur gør SpaceX til et sjældent eksempel på, hvordan et rumfartsselskab i stigende grad positionerer sig som en AI-drevet computing-virksomhed. Om den strategi kan indfri Musks ambitioner om billiontallet i omsætning, vil formentlig først vise sig i de kommende kvartalers regnskaber – og i hvor hurtigt de nye AI-investeringer begynder at levere det lovede afkast.

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Kilder: MarketWatch, Fortune, Coingape, Seeking Alpha, CNBC