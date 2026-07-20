Spanien vinder VM 2026 – rekordstor præmiepulje på 871 mio. dollar

Spanien slog Argentina i finalen og henter 51 mio. dollar i præmiepenge. Det samlede VM-udbetaling sætter ny rekord på 871 mio. dollar.

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Spanien er igen verdensmestre i fodbold. Efter en tæt finale mod Argentina, hvor argentinerne spillede en stor del af kampen med ti mand, blev det indskiftede angriberstjerne Ferran Torres, der i den forlængede spilletid sikrede Spanien sejren og landets anden VM-titel. Sejren udløser ikke kun sportslig hæder, men også et betydeligt millionbeløb til det spanske fodboldforbund – og en historisk stor samlet udbetaling fra FIFA til alle turneringens deltagere.

Ifølge tal fra FIFA er den samlede præmiepulje for VM-slutrunden 2026 nået op på 871 millioner dollar – det højeste beløb nogensinde uddelt ved en VM-slutrunde. Beløbet fordeles mellem alle 48 deltagende landshold, som for første gang deltog i den udvidede turneringsstruktur.

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Spanien og Argentina deler millionerne

Som vinder af turneringen modtager Spanien 51 millioner dollar i præmiepenge, mens Argentina som finaletaber får udbetalt 34 millioner dollar. Beløbene er markant større end i tidligere VM-turneringer og understreger, hvor meget FIFA har øget de økonomiske incitamenter i takt med, at turneringen er blevet udvidet til flere hold og flere kampe.

Selvom summerne lyder store for den enkelte investor, er de ifølge finansmediet Fortune stadig beskedne sammenlignet med de milliardbeløb, der cirkulerer i den øvrige globale fodboldøkonomi – blandt andet i transfermarkedet og de store europæiske klubbers tv-aftaler.

Skattevæsenet får også en bid

En del af opmærksomheden omkring det spanske landsholds gevinst har handlet om beskatning. Da VM-slutrunden i 2026 afvikles i USA, Canada og Mexico, er dele af præmiepengene og spillernes indtjening i forbindelse med turneringen underlagt amerikansk skattelovgivning, hvilket betyder, at den amerikanske skattemyndighed IRS får en andel af udbetalingerne til de deltagende hold og spillere, der har optrådt på amerikansk jord under turneringen.

Det er en påmindelse om, at store internationale sportsbegivenheder ikke kun er et sportsligt og kommercielt fænomen, men også et skattemæssigt anliggende, der involverer flere landes myndigheder – noget som både forbund, sponsorer og spillere skal tage højde for i deres økonomiske planlægning.

Finalen tiltrak også politisk opmærksomhed

Finalen fandt sted på et stadion i New Jersey og trak internationale gæster til, herunder den amerikanske præsident, som ankom med helikopter kort før kampstart. Selve sportsbegivenheden er dermed også blevet en del af den bredere økonomiske og politiske fortælling om, hvordan værtslandene forsøger at omsætte VM-slutrunden til synlighed og indtjening ud over selve præmiepengene.

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For danske investorer er historien især interessant som et eksempel på, hvordan store globale sportsbegivenheder efterhånden fungerer som selvstændige økonomiske størrelser – med rekordstore pengestrømme, internationale skatteforhold og kommercielle interesser, der rækker langt ud over selve resultatet på banen.

Kilder: CNBC, Financial Times, MarketWatch, Fortune