Spaniens økonomiske overpræstation: En bæredygtig tendens?

Spaniens økonomi har trodset regionale tendenser og har konsekvent overgået sine eurozone-konkurrenter siden 2023 og udløst en debat blandt økonomer om bæredygtigheden af ​​dette “spanske økonomiske mirakel”. I takt med at andre store økonomier som Tyskland og Østrig kæmper med recessionspres, drives Spaniens robuste vækst af en unik kombination af strukturelle fordele og proaktiv politik.

Vigtigste drivkræfter for vækst og konkurrenceevne

Spaniens stærke præstation understøttes af flere nøglefaktorer. Landet har været en betydelig modtager af midler fra Den Europæiske Unions genopretningsplan og har modtaget en kapitaltilstrømning, der kan beløbe sig til 1% af BNP årligt. Denne investering har givet en kraftig finanspolitisk medvind. Derudover har gentagne stigninger i den nationale mindsteløn styrket husholdningernes forbrug, en kritisk komponent af BNP.

Måske mest imponerende er det, at Spanien har set en stabil stigning i arbejdsproduktiviteten, en skarp kontrast til de fald, der er observeret i Frankrig og Italien. Denne produktivitetsvækst suppleres af en stigning i beskæftigelsen, delvist drevet af robust migration fra Latinamerika. Uden sprogbarrierer er disse arbejdstagere hurtigt blevet integreret og har bidraget til en stigning på 9% i beskæftigelsen siden 2020, mere end det dobbelte af gennemsnittet i eurozonen.

Energi- og finanspolitiske fordele

Landets rigelige sol- og vindkraftressourcer har også givet en klar konkurrencefordel. Dette har sænket elomkostningerne til under det europæiske gennemsnit, hvilket gør Spanien til en attraktiv destination for energiintensive industrier, herunder nye sektorer som datacentre og kunstig intelligens.

Spaniens økonomiske momentum har også forbedret landets finanspolitiske situation betydeligt. Landets stærkere budgetudsigter er blevet belønnet af kapitalmarkederne, hvor risikopræmierne for statsobligationer er faldet til under Frankrigs. Mens analytikere hos Erste Group Research mener, at Spanien med stor sandsynlighed vil fortsætte sin over gennemsnitlige vækst på kort sigt, advarer de også om, at tidligere resultater ikke er en garanteret indikator for fremtidige resultater. Denne blanding af stærke fundamentale forhold og gunstig politik antyder, at Spaniens økonomiske overpræstation kan være mere end blot et flygtigt mirakel.