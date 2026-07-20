Spaniens VM-guld: 51 mio. dollar i præmie – men IRS får en bid

Spanien vandt VM og en rekordpræmie på 51 mio. dollar, men amerikanske skattemyndigheder tager en del af pengene, viser opgørelser fra flere medier.

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Spaniens sejr i VM-finalen udløser ikke kun jubel i Madrid, men også en check til de amerikanske skattemyndigheder. Det spanske landshold sikrede sig en præmie på 51 millioner dollar for VM-titlen, men en del af de penge ender ikke i spillernes eller det spanske forbunds lommer, skriver MarketWatch.

Baggrunden er, at årets VM-slutrunde er blevet afviklet i USA, og amerikansk skattelovgivning betyder, at indtægter optjent på amerikansk jord som udgangspunkt er skattepligtige der – uanset nationalitet på dem, der tjener pengene. Som MarketWatch formulerer det: Det gør ingen forskel, hvem der vinder kampen – de amerikanske skattemyndigheder, IRS, får under alle omstændigheder en del af kagen.

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Rekordstor præmiepulje for hele turneringen

Spaniens 51 millioner dollar er den største enkeltpræmie i turneringen, men langt fra det eneste store beløb, der er blevet udbetalt. Ifølge Fortune modtog Argentina, der tabte finalen, 34 millioner dollar for en andenplads, mens den samlede præmiepulje for alle 48 deltagende hold endte på rekordhøje 871 millioner dollar.

Beløbene understreger, hvor store økonomiske interesser der i dag er knyttet til international fodbold på højeste niveau. Til sammenligning er de udbetalte præmiesummer vokset markant i forhold til tidligere VM-slutrunder, i takt med at FIFA har udvidet turneringen og øget de kommercielle indtægter fra tv-rettigheder og sponsorater.

CNBC bekræfter forløbet om Spaniens triumf, hvor holdet sikrede sig sin første VM-titel siden 2010 efter en sejr over et Argentina-hold, der spillede store dele af kampen i undertal. Sejren cementerer Spanien som en af de helt store fodboldnationer i moderne tid – nu også målt på den økonomiske gevinst.

Hvorfor det er relevant for investorer

For danske investorer er sagen mere end en sportsnyhed. Den illustrerer, hvordan store internationale sportsbegivenheder i stigende grad fungerer som selvstændige økonomiske størrelser med milliardomsætninger, skattemæssige gråzoner og globale pengestrømme – noget der påvirker alt fra sponsorindtægter hos børsnoterede mediekoncerner til reklameindtægter hos streamingtjenester og tv-selskaber.

Samtidig sætter sagen fokus på, hvordan værtslandets skatteregler kan påvirke den reelle gevinst for udenlandske aktører, når store internationale events afholdes i USA – en problemstilling, der potentielt kan blive relevant igen, hvis fremtidige store sportsbegivenheder eller kommercielle arrangementer lægges i amerikansk regi.

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Kilder: MarketWatch, Fortune, CNBC