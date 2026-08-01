Spider-Man-film på vej mod kæmpe åbning: Op til 330 mio. dollar i biografindtægt

Nye prognoser for "Spider-Man: Brand New Day" overgår forventningerne markant og kan give Sony et af årets største billetkontor-hit.

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Den nye Spider-Man-film “Spider-Man: Brand New Day” er på vej mod en åbningsweekend, der langt overgår analytikernes oprindelige forventninger. Ifølge nye prognoser citeret af Forbes kan filmen indtjene op mod 330 millioner dollar i det amerikanske marked alene i sin første visningsweekend – og måske mere endnu.

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Filmen, der har Tom Holland, Zendaya og Sadie Sink i hovedrollerne, er produceret af Sony i samarbejde med Marvel. Ifølge CNBC har titlen allerede sat rekord for de amerikanske forpremierevisninger med 72 millioner dollar i indtjening, hvilket var langt over hvad branchen havde regnet med forud for lanceringen.

Fra 270 til 330 millioner dollar

Ifølge CNBC pegede de oprindelige forventninger til den samlede åbningsweekend på omkring 270 millioner dollar i det amerikanske og canadiske marked. De nyeste tal, som Forbes henviser til, tyder nu på et endnu stærkere resultat på op mod 330 millioner dollar – en markant opjustering, der understreger den massive publikumsinteresse for filmen.

Skulle prognosen holde stik, vil “Spider-Man: Brand New Day” placere sig blandt de aller største biografpremierer nogensinde målt på indtjening i den indledende visningsweekend – et niveau, der historisk kun er set for et fåtal af blockbustere.

Betydning for Sony og investorer

For Sony, der er medproducent på filmen, kan en åbningsweekend i den størrelsesorden få mærkbar betydning for koncernens film- og underholdningsdivision i det kommende kvartalsregnskab. Store biografhits bidrager ikke kun med billetindtægter, men driver også efterfølgende indtjening fra streaming, merchandise og licensaftaler, som traditionelt strækker sig over flere kvartaler efter en biografpremiere.

For danske investorer, der følger underholdningssektoren eller har eksponering mod Sony-aktien via internationale porteføljer, er den type nyheder relevante, fordi biografsucceser ofte fungerer som en tidlig indikator for, hvordan hele franchise-økosystemet omkring en film performer fremadrettet. Jo stærkere åbningsweekend, desto mere sandsynligt er det, at studiet vælger at investere yderligere i opfølgere og relaterede produktioner, hvilket kan understøtte indtjeningen på længere sigt.

Stærk publikumsopbakning før premieren

Rekorden for forpremierevisninger er i sig selv et signal om, at kernefans har mødt talstærkt op allerede inden den officielle åbningsdag. Det er typisk et tegn på, at en film formår at fastholde momentum ind i de efterfølgende weekender, fremfor blot at levere en kortvarig top, som hurtigt klinger af.

Både Forbes og CNBC peger på, at den brede publikumsappel – med et cast der spænder fra etablerede superheltefans til yngre målgrupper omkring Zendaya og Sadie Sink – er en væsentlig faktor bag de opjusterede prognoser. Det bekræfter et mønster, hvor superheltefilm med stærke, genkendelige ensembler fortsat kan trække store publikumsmasser i biograferne, selv i en tid hvor streamingtjenester ellers har lagt pres på den traditionelle biografforretning.

Det endelige resultat for åbningsweekenden ventes offentliggjort, når billetkontortallene er endeligt opgjort, men de foreløbige tal fra både forhåndssalg og forpremierer tyder allerede nu på, at “Spider-Man: Brand New Day” bliver en af årets største biografsucceser.

Kilder: Forbes, CNBC