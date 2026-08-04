Spider-Man-rekord booster IMAX-craze – men er premium-billetter pengene værd?

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“Spider-Man: Brand New Day” har sat en ny rekord for den bedst sælgende amerikanske biografpremiere nogensinde. Filmen indtjente 360 millioner dollar i billetindtægter på hjemmemarkedet i åbningsweekenden og overgik dermed den tidligere rekordholder “Avengers: Endgame”, skriver CNBC. Succesen kommer samtidig med, at et voksende antal biografgængere vælger premium-formatet IMAX, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorvidt de dyrere billetter reelt er pengene værd – både for forbrugere og for investorer i biografsektoren.

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En rekord der overgår Marvels tidligere kæmpehit

Sony og Marvels “Spider-Man: Brand New Day” har slået den hidtidige rekord fra 2019, hvor “Avengers: Endgame” åbnede med et stort indtjeningstal på det amerikanske marked. Med 360 millioner dollar i billetsalg i den første weekend markerer den nye Spider-Man-film dermed den kommercielt stærkeste debut, en amerikansk biograffilm nogensinde har haft, ifølge CNBC.

Resultatet understreger, at superhelte-franchisen fortsat kan trække store publikumsskarer i biograferne, på trods af flere år med diskussion om, hvorvidt streamingtjenester ville udhule den traditionelle biografoplevelse. I stedet peger tallene på, at store blockbuster-titler kan generere endnu større omsætning end tidligere antaget – særligt når de vises i premium-formater som IMAX.

IMAX-craze breder sig blandt biografgængere

Ifølge MarketWatch er “Spider-Man: Brand New Day” blot det seneste eksempel på, hvordan store film-titler i stigende grad trækker publikum mod IMAX-lærreder frem for standardbiografsale. Trenden rejser et centralt spørgsmål for både forbrugere og branchens investorer: Er den ekstra pris for en IMAX-billet reelt begrundet i en bedre oplevelse, eller er det primært en effektiv måde for biografkæder og distributører at hæve indtjeningen på hver enkelt gæst?

Premium-formater som IMAX har historisk set haft en merpris sammenlignet med almindelige biografbilletter, men til gengæld tilbudt større lærreder, skarpere billedkvalitet og kraftigere lyd. Efterspørgslen efter denne type oplevelse ser ud til at stige i takt med, at store blockbuster-titler bevidst designes til at udnytte formatets tekniske fordele – noget der potentielt kan styrke indtjeningen hos både biografkæder og udstyrsleverandører som IMAX Corporation.

Hvad betyder det for investorer?

For investorer med eksponering mod underholdningssektoren er kombinationen af Spider-Man-rekorden og den fortsatte IMAX-vækst værd at holde øje med. En stærk åbningsweekend for en Marvel-titel signalerer, at Sonys filmforretning fortsat kan levere solid omsætning fra store franchiser, mens den stigende efterspørgsel efter premium-formater potentielt understøtter indtjeningen hos selskaber som IMAX Corporation, der lever af at levere teknologi og oplevelser til biografkæder verden over.

Samtidig peger udviklingen på, at biografbranchen fortsat kan tiltrække store publikumsskarer til fysiske biografoplevelser, selv i en tid domineret af streamingtjenester. Om prispræmien på IMAX-billetter er bæredygtig på længere sigt, vil dog afhænge af, hvorvidt forbrugerne fortsat vurderer den forbedrede oplevelse som pengene værd – en dynamik, der i sidste ende vil afspejle sig i både billetsalg og aktiekurser i sektoren.

Kilder: MarketWatch, CNBC