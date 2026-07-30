Splittet Fed holder renten – asiatiske aktier vakler efter kraftigt fald

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Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, valgte at holde renten uændret på det seneste rentemøde, men afgørelsen var langt fra enstemmig. Tre af komitémedlemmerne stemte for en renteforhøjelse, hvilket understreger en stigende intern splittelse i Fed om, hvordan man skal håndtere en inflation, der fortsat ligger over målsætningen. Beslutningen efterlader de finansielle markeder i tvivl om, hvad der venter forude – en usikkerhed der især har sat sig i de asiatiske aktiemarkeder, som allerede var mærket af et kraftigt kursfald.

Federal Open Market Committee stemte 9-3 for at fastholde styringsrenten i intervallet 3,5-3,75 procent, fremgår det af Feds egen udmelding. De tre dissenterende medlemmer argumenterede for en stramning af pengepolitikken, hvilket viser, at der internt i centralbanken er reel debat om, hvorvidt inflationsrisikoen kræver en mere aggressiv kurs.

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Mellemøsten-uro presser inflationen op

Fed peger selv på, at energichok drevet af uroen i Mellemøsten er en central grund til, at inflationen fortsat ligger over det ønskede niveau på 2 procent. Stigende energipriser har gjort det sværere for centralbanken at slå fast, hvornår og hvor meget den kan lempe – eller stramme – pengepolitikken uden at risikere at skubbe økonomien ud af balance.

Det skaber en vanskelig balancegang for Fed. På den ene side vil en fortsat høj inflation normalt tale for højere renter, men på den anden side er der bekymring for, hvordan økonomien og arbejdsmarkedet vil reagere på yderligere stramninger, hvis energipriserne igen stiger som følge af geopolitisk uro.

Asiatiske markeder søger fodfæste

Reaktionen i Asien har været præget af usikkerhed. Aktiemarkederne i regionen svingede i sessionen efter et kraftigt tidligere fald, og investorerne synes ikke overbeviste om, hvilken retning de amerikanske renter tager herfra. Fed har med sin beslutning ikke givet markederne den klarhed, de havde ventet, og det efterlader et vakuum, hvor investorer i stedet må forholde sig til de kommende økonomiske nøgletal og udtalelser fra centralbankens medlemmer.

For danske og europæiske investorer er situationen relevant, fordi amerikansk pengepolitik historisk har afsmittende effekt på globale aktiemarkeder, herunder de danske C25-aktier. En fortsat uklar rentekurs fra Fed kan betyde øget volatilitet på tværs af aktivklasser, ligesom dollarkursen kan blive påvirket af den fortsatte uenighed i komitéen.

Kryptomarkedet forholder sig afventende

Ifølge The Block reagerede kryptomarkedet stort set upåvirket på Feds beslutning, hvilket tyder på, at markedsdeltagere allerede havde forventet en fastholdelse af renten. Den manglende klarhed om Feds næste skridt kan dog fortsat give udsving i både aktier og digitale aktiver i de kommende uger, i takt med at nye data om inflation og beskæftigelse offentliggøres.

Investorer vil nu rette blikket mod Feds kommende kommunikation og økonomiske indikatorer for at få et bedre billede af, hvornår – og i hvilken retning – den amerikanske centralbank vil bevæge sig næste gang.

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Kilder: Investing.com, Theblock, CNBC