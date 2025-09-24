Sri Lankas centralbank holder renten stabil midt i økonomisk genopretning

Sri Lankas centralbank (CBSL) har enstemmigt besluttet at fastholde sin dag-til-dag styringsrente på 7,75%, hvilket signalerer en forsigtig, men selvsikker holdning forud for vigtige indenlandske og internationale milepæle. Beslutningen om at fastholde den nuværende pengepolitik har til formål at konsolidere landets økonomiske genopretning, samtidig med at der skabes et stabilt miljø for regeringens kommende budget og en kritisk gennemgang foretaget af Den Internationale Valutafond (IMF*). Dette skridt afspejler en strategisk pause, der giver centralbanken mulighed for at vurdere virkningen af ​​tidligere lempelser.

Inflations- og vækstindikatorer understøtter den politiske holdning

Beslutningen blev understøttet af en samling af gunstige makroøkonomiske data. Sri Lankas økonomi anslås at være vokset med imponerende 4,8% i de første seks måneder af 2025, med en vækst i andet kvartal, der stemmer overens med økonomernes forventninger. Mere markant var den årlige inflation i august på et lavt niveau 1,2%, hvilket er et godt stykke under centralbankens mellemfristede mål på 5%. Dette giver CBSL fleksibilitet til at holde renten stabil, da inflationspresset ikke er en aktuel bekymring, og dermed opretholde den nuværende vækstkurve uden at risikere en prisspiral.

Navigation i eksterne og finanspolitiske modvinde

Selvom det indenlandske økonomiske billede synes positivt, er centralbankens fremtidige politiske retning fortsat følsom over for både globale og lokale udviklinger. Analytikere antyder, at potentialet for yderligere rentenedsættelser i år afhænger af eksterne faktorer, herunder ændringer i amerikanske renter og global volatilitet i energipriserne. Det kommende budget for 2026, som forventes at skitsere rekordhøje kapitaludgifter, vil også være en kritisk faktor. CBSL er i en delikat balancegang og sigter mod at støtte økonomisk ekspansion, samtidig med at den finansielle disciplin opretholdes, der kræves for at opretholde den langsigtede genopretning og opfylde bestemmelserne i dens gældsomstruktureringsprogram.