Staveley-konsortium på vej til at overtage Gold-families aktiepost i West Ham

Amanda Staveleys konsortium har indgået aftale om at købe 25,1 pct. af West Ham, efter at et tidligere salg til Daniel Kretinsky kollapsede.

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Et konsortium ledet af den britiske finanskvinde Amanda Staveley er på vej til at overtage en betydelig ejerandel i West Ham United. Ifølge The Guardian har konsortiet indgået en aftale om at købe 25,1 procent af den engelske fodboldklub fra Vanessa Gold, datter af klubbens tidligere formand David Gold.

Handlen kommer, efter at et tidligere aftalt salg af de samme aktier til den tjekkiske forretningsmand og medaktionær Daniel Kretinsky er kollapset. Kretinsky ejer allerede en stor andel af klubben, men den planlagte overtagelse af Gold-familiens post blev altså ikke til noget, hvilket har banet vej for Staveleys indtræden.

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Staveley kendt fra Newcastle-overtagelse

Amanda Staveley er et kendt navn i engelsk fodboldøkonomi. Hun var en central figur bag den omstridte overtagelse af Newcastle United, da klubben i 2021 blev købt af en gruppe med Saudi-Arabiens statslige investeringsfond PIF som hovedaktør. Den handel gjorde Newcastle til en af Premier Leagues rigeste klubber og udløste debat om statsfonde og sportsvask i europæisk fodbold.

Ifølge Sky News er Staveley nu i forhandlinger om at erhverve en minoritetsandel i West Ham, som netop er blevet rykket ned i Championship efter en skuffende sæson i Premier League. Nedrykningen har lagt et yderligere økonomisk pres på klubben, hvilket kan have gjort et ejerskifte mere aktuelt.

Hvad betyder det for klubbens fremtid

En ejerandel på 25,1 procent giver ikke fuld kontrol over klubben, men er stor nok til at give betydelig indflydelse på beslutninger i bestyrelsen. Skiftet fra en potentiel Kretinsky-overtagelse til Staveley-ledet kapital kan signalere en ny retning for West Hams ejerstruktur, i en tid hvor klubben kæmper for at genvinde sin Premier League-status.

For investorer med interesse i sportsøkonomi og kapitalbevægelser i europæisk fodbold understreger sagen, hvor flygtige ejerforhold kan være selv efter aftaler er indgået. Kretinsky-aftalens sammenbrud viser, at selv velfunderede overtagelsesplaner kan falde fra hinanden, og at kapitalstærke aktører som Staveley står klar til at træde ind, når muligheden opstår.

Det er endnu uklart, hvornår en eventuel handel formelt kan lukkes, og hvilke betingelser der er knyttet til overdragelsen af aktieposten. Hverken West Ham eller Staveleys konsortium har offentligt kommenteret detaljerne i aftalen.

Kilder: The Guardian, News