Stigende oliepriser øger odds for Fed-renteforhøjelse i september

Investorer indpriser nu i stigende grad en amerikansk renteforhøjelse, mens optrappet Mellemøsten-konflikt og højere energipriser presser guld ned.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Investorerne er begyndt at indprise en markant øget sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, må hæve renten i september. Det skyldes de kraftigt stigende oliepriser, som er en direkte konsekvens af den optrappede konflikt i Mellemøsten, skriver CNBC.

Baggrunden er, at de høje energipriser risikerer at sætte gang i inflationen igen – netop på et tidspunkt, hvor markedet ellers havde forventet, at Fed var på vej mod at lempe pengepolitikken. Nu peger flere tegn i stedet mod en stramning.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Guld taber terræn, mens renteforventninger stiger

Effekten kan allerede aflæses i guldprisen. Ifølge Financial Post har guld holdt sig i tilbagegang, netop fordi den bredere konflikt i Mellemøsten presser energipriserne op og dermed øger forventningerne til, at den amerikanske centralbank vil stramme pengepolitikken for at holde inflationen i skak.

Det er en usædvanlig markedsreaktion. Normalt søger investorer mod guld som sikker havn i perioder med geopolitisk uro. Men når uroen samtidig driver energipriserne og dermed inflationsforventningerne op, kan udsigten til højere renter overskygge guldets rolle som inflationssikring – fordi højere renter typisk gør det dyrere at holde en aktiv, der ikke selv giver afkast.

Fra rentelettelser til rentestigning

Skiftet i markedets forventninger er markant. Fed har i store dele af 2025 og starten af 2026 signaleret en gradvis lempeligere kurs, efterhånden som inflationen er kølet af. Men de seneste ugers eskalering i Mellemøsten – med angreb, der har ramt olietankere og skibsfart i Rødehavet – har sendt oliepriserne kraftigt op og vendt op og ned på det billede.

Ifølge CNBC ser investorerne nu i stigende grad en renteforhøjelse i september som et reelt scenarie, snarere end den fortsatte lempelse, markedet tidligere havde indpriset. Det afspejler en frygt for, at de høje energiomkostninger vil sive ud i forbrugerpriserne og tvinge centralbanken til at reagere.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. En amerikansk renteforhøjelse vil typisk styrke dollaren over for kronen og euroen, hvilket kan påvirke afkastet på amerikanske aktier og obligationer i danske porteføljer, når det omregnes til danske kroner.

Samtidig kan højere amerikansk rente lægge pres på globale aktiemarkeder, herunder C25-selskaber med eksponering mod USA, fordi højere renter alt andet lige gør fremtidige indtjeninger mindre værd i dag – en dynamik, der især rammer vækst- og teknologiaktier hårdt.

Den Europæiske Centralbank står i en lignende, men ikke identisk situation. ECB har for nylig fastholdt renten, men signaleret, at man er klar til at hæve den senere på året, hvis de høje energipriser fortsætter med at presse inflationen op i euroområdet. Det betyder, at de danske renteforhold – som følger tæt i kølvandet på ECB – også kan komme under pres, hvis olieprisernes himmelflugt fortsætter.

Læs også: ECB fastholder renten – klar til hævning i september efter Iran-krise

Kilder: CNBC, Financialpost