Storbritannien nationaliserer British Steel – Kina protesterer skarpt

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Den britiske regering har officielt taget British Steel under offentligt ejerskab. Skridtet har udløst en skarp reaktion fra Kina, som betegner nationaliseringen som et indgreb begrundet i “nationale interesser” – en formulering, der ifølge Sky News har fået den kinesiske regering til at reagere direkte over for London.

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Ifølge The Guardians løbende dækning af markederne kommer nationaliseringen samtidig med, at flere andre faktorer trækker i de britiske finansmarkeder. Olieprisen er steget til omkring 85 dollar per tønde, drevet af tiltagende spændinger mellem USA og Iran, mens det britiske pund handler tæt på sit højeste niveau i to måneder over for dollaren.

Kina kalder indgrebet uretfærdigt begrundet

Den kinesiske kritik retter sig specifikt mod, at London har brugt henvisninger til “nationale interesser” som begrundelse for at overtage kontrollen med stålvirksomheden. Det fremgår af Sky News’ dækning af sagen, at Beijing opfatter skridtet som problematisk og har udtrykt sin utilfredshed offentligt.

Nationaliseringen af British Steel føjer sig til en række sager i Europa, hvor regeringer i stigende grad griber ind over for udenlandsk ejerskab i kritisk infrastruktur og tung industri. For danske investorer med eksponering mod europæiske industriaktier og forsyningskæder er sagen endnu et eksempel på, at politisk risiko fylder mere i vurderingen af selskaber med statslig eller strategisk betydning.

Politisk baggrund og markedsreaktion

Beslutningen om at nationalisere British Steel falder sammen med en bredere politisk udvikling i Storbritannien. Ifølge The Guardian har hjemmesekretær Shabana Mahmood udviklet sig til den førende kandidat til posten som finansminister (chancellor) under premierminister Andy Burnham.

Jim Reid fra Deutsche Bank har bemærket, at denne politiske udvikling har været et centralt fokuspunkt for britiske investorer de seneste dage. Pundet sluttede dagen før op 1,12 procent mod den amerikanske dollar og holder sig fortsat over 1,35 dollar – ifølge Deutsche Bank et signal om, at markedet har tillid til, at Mahmood vil føre en fornuftig økonomisk politik og turde tage fat på svære spørgsmål som velfærdsudgifter.

Samtidig sætter den eskalerende konflikt mellem USA og Iran sit præg på de globale markeder. Olieprisens stigning til omkring 85 dollar tønden lægger sig oven i en periode, hvor geopolitisk uro allerede har skabt volatilitet på tværs af aktivklasser – noget der potentielt kan smitte af på både energipriser og risikoappetit i europæiske porteføljer.

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Kilder: The Guardian, News