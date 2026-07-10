Storbritannien vil forbyde søde vape-navne og farverig emballage

Den britiske regering indleder høring om skrappere regler for vapes, der skal gøre produkterne mindre attraktive for børn og unge – med potentielle følger for tobaksindustrien.

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Den britiske regering har indledt en 12 uger lang høring om nye regler, der skal gøre vapes mindre attraktive for børn og unge. Det skriver BBC News. Forslagene indebærer blandt andet et forbud mod farverig emballage, tegneseriefigurer og fristende smagsnavne inspireret af slik og cocktails, mens produkterne fremover kun må beskrives med enkle betegnelser som “æble” eller “cola”.

For danske investorer med eksponering mod tobaks- og nikotinindustrien er sagen relevant, fordi Storbritannien historisk har fungeret som en form for regulatorisk foregangsland for tobakspolitik i Europa. Skrappere britiske regler kan varsle lignende tiltag i EU og dermed potentielt påvirke store, børsnoterede spillere som British American Tobacco og Imperial Brands, der begge har betydelige vape-forretninger.

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Regeringen vil fjerne den visuelle appel

Ifølge BBC skal de nye regler sikre, at emballagen bliver holdt i enkle, ensartede udtryk uden neonfarver eller marketingdesign, der specifikt taler til børn. Sundhedsminister James Murray udtaler ifølge BBC, at “beviserne er klare: der er for mange unge, der eksperimenterer med vaping, tiltrukket af udvalget af smage, klare farver og markedsføringsdisplays”. Han tilføjer, at der skal handles nu for at reducere de vanedannende produkters appel til børn.

Murray understreger samtidig, at vapes er mindre skadelige end cigaretter og kan spille en vigtig rolle i at hjælpe voksne rygere med at stoppe. Ifølge ministeren handler forslagene om at finde den rette balance mellem at beskytte børn og fastholde adgangen for voksne rygere, der ønsker at kvitte tobak.

Ud over emballagekravene lægger regeringen op til, at vapes skal placeres uden for kunders direkte synsfelt i butikker – på samme måde som cigaretter og tobak allerede sælges i dag. Det vil i praksis betyde, at produkterne ikke længere kan udstilles frit ved kasseområder eller i øjenhøjde, hvilket kan påvirke, hvordan producenter og forhandlere designer deres butiksmarkedsføring fremover.

Del af en bredere stramning af tobakslovgivningen

Den 100 dage lange høring følger i kølvandet på den nyligt vedtagne Tobacco and Vapes Act, som ifølge BBC skal skabe Storbritanniens første “røgfri generation”. Loven betyder blandt andet, at det bliver ulovligt for butikker at sælge tobak til alle født efter 1. januar 2009 – hvilket i praksis giver personer på 17 år og derunder et livslangt forbud mod at købe cigaretter.

Loven giver desuden myndighederne beføjelse til at forbyde vaping i biler med børn, på legepladser, uden for skoler og ved hospitaler som en udvidelse af de eksisterende røgfri-zoner. Det kommer oven på et allerede indført forbud mod engangsvapes, og der er varslet yderligere fremtidige tiltag, herunder forbud mod salg af vapes fra automater samt en kommende afslutning på reklame og sponsorater for vape-produkter.

Ifølge velgørenhedsorganisationen Action on Smoking and Health rapporterede omkring én million – eller næsten hver femte 11-17-årige i Storbritannien – i 2025, at de havde prøvet at vape. Det tal illustrerer, hvorfor regeringen anser problemet for akut, og hvorfor politisk pres for stramninger sandsynligvis vil fortsætte i de kommende år.

Betydning for producenter og investorer

Høringen omfatter også forslag om at indføre informationsindlæg i cigaretpakker med henvisning til rygestop-hjælp, samt planer om at indføre neutral emballage for alle tobaksprodukter – herunder rullepapir og cigarer. Samlet set peger forslagene i retning af en fortsat indsnævring af, hvordan tobaks- og vape-selskaber kan brande og markedsføre deres produkter i et af Europas største markeder.

For investorer i tobaksaktier er den slags regulatoriske stramninger ikke nyt, men de kan alligevel have reel betydning for indtjeningen fra vape-segmentet, som mange traditionelle tobaksselskaber har satset stort på som vækstmotor, i takt med at cigaretsalget falder i store dele af Vesteuropa. Hvis Storbritannien indfører strengere regler for emballage og salgssteder, kan det lægge en dæmper på væksten i et marked, som ellers har været blandt de mest lukrative for vape-producenter i Europa.

Samtidig kan strammere regulering i sidste ende også fungere som en katalysator for konsolidering i branchen, hvor mindre aktører med begrænset kapital til at omstille emballage og distribution kan blive presset ud, mens de store børsnoterede selskaber har ressourcerne til at tilpasse sig nye krav. Det er derfor værd for danske investorer med eksponering mod den globale tobaks- og nikotinsektor at følge udfaldet af den britiske høring tæt, da den kan blive en rettesnor for kommende EU-regulering på området.