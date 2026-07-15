Storbritannien vil indføre midnatsforbud mod sociale medier for teenagere

Britiske myndigheder foreslår et natligt "curfew" på sociale medier for ældre teenagere. Kritikere kalder tiltaget utilstrækkeligt – med mulighed for at framelde sig.

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Britiske myndigheder overvejer at indføre et natligt forbud mod brug af sociale medier for ældre teenagere. Forslaget indebærer et såkaldt “curfew” fra midnat, hvor unge normalt vil blive afskåret fra platformene – men med mulighed for selv at fravælge restriktionen, skriver BBC.

Tiltaget er blevet mødt med kritik fra fortalere for skærmet begrænsning af børns skærmtid, der beskriver forslaget som “piecemeal” – altså stykvist og ufuldstændigt. Kritikken går især på, at opt-out-muligheden risikerer at underminere hele formålet med reguleringen, hvis teenagere blot kan slå funktionen fra.

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Endnu et skridt i britisk online-regulering

Forslaget kommer i forlængelse af Storbritanniens generelle kurs mod strammere kontrol af børns og unges adgang til sociale medier og digitalt indhold. Landet har allerede indført den omfattende Online Safety Act, der pålægger platforme et større ansvar for at beskytte mindreårige brugere mod skadeligt indhold.

Et midnatsforbud vil, hvis det gennemføres, være et af de mest konkrete tiltag hidtil rettet direkte mod brugsmønstre snarere end indholdstyper. Det adskiller sig fra tidligere regulering, der primært har fokuseret på algoritmer, aldersverifikation og indholdsmoderation.

Kritik af hullet i forslaget

Ifølge BBC peger flere kampagnegrupper på, at en frivillig fravalgsordning risikerer at gøre curfewet virkningsløst i praksis. Hvis teenagere selv kan slå funktionen fra, vil de mest udsatte unge – som reguleringen netop skal beskytte – potentielt fortsat kunne bruge platformene hele natten.

Debatten illustrerer en gennemgående udfordring i reguleringen af sociale medier: Balancen mellem at beskytte mindreårige og samtidig undgå indgreb, der opfattes som for restriktive eller svære at håndhæve teknisk.

Betydning for investorer i tech-sektoren

For danske investorer med eksponering mod store techselskaber som Meta, Snap og TikToks moderselskab ByteDance er nyheden endnu et signal om, at europæisk regulering af sociale medier fortsat strammes. Storbritannien har efter Brexit ført sin egen kurs på området, adskilt fra EU’s Digital Services Act, men med lignende ambitioner om at begrænse platformenes indflydelse på unge brugere.

Selvom et enkelt lands regulering sjældent flytter markant på indtjeningen hos globale techgiganter, kan gentagne stramninger over tid lægge pres på annonceindtægter og brugerengagement blandt yngre målgrupper – en central vækstdriver for flere af de store platforme. Investorer bør derfor holde øje med, om lignende tiltag spreder sig til andre europæiske markeder eller får opbakning i EU-regi.

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Kilder: Economictimes, BBC