Storj indgiver konkursbegæring – udforsker aktiemodel for token-ejere

Decentraliseret lagringsudbyder Storj har søgt om konkursbeskyttelse under kapitel 11, mens netværket fortsætter driften og undersøger en ejerskabsløsning for STORJ-indehavere.

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Den decentraliserede lagringsudbyder Storj har indgivet konkursbegæring under kapitel 11 i det amerikanske konkurssystem. Selskabet oplyser samtidig, at det underliggende netværk fortsat vil fungere under den retslige proces, mens man undersøger mulige løsninger for de investorer, der ejer den tilknyttede kryptovaluta STORJ.

Ifølge Cointelegraph er formålet med kapitel 11-processen at give Storj mulighed for at rydde op i gammel gæld, samtidig med at driften af selve netværket ikke afbrydes. Det betyder, at brugere af Storjs decentraliserede lagringstjeneste fortsat kan tilgå og anvende platformen, selvom selskabet bag er under konkursbeskyttelse.

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Retslig model for ejerskab undersøges

Det mest opsigtsvækkende element i sagen er, at Storj arbejder på at etablere en domstolsgodkendt mekanisme, der skal give indehavere af STORJ-tokenet en form for ejerskab i selskabet. Det bekræftes både af Cointelegraph og BeInCrypto, som begge beskriver, hvordan konkursprocessen rejser centrale spørgsmål om, hvilken rolle token-indehaverne fremover skal spille i virksomhedens kapitalstruktur.

BeInCrypto peger på, at kapitel 11-ansøgningen primært er rettet mod at afvikle ældre gældsforpligtelser, mens netværket kører videre uafhængigt af selskabets økonomiske udfordringer. Dette skaber en usædvanlig situation, hvor den tekniske infrastruktur fortsætter uforstyrret, mens den juridiske og finansielle ramme omkring selskabet gennemgår en større omstrukturering.

Hvad betyder det for investorer i STORJ-tokenet?

For de investorer, der har eksponering mod STORJ-tokenet, er den store usikkerhed netop, hvordan en eventuel equity-model vil blive udformet, og om den vil give reel værdi til nuværende token-indehavere. Både Cointelegraph og BeInCrypto fremhæver, at dette spørgsmål er uafklaret, og at processen kræver godkendelse fra konkursretten, før en model kan implementeres.

Sagen illustrerer en bredere problemstilling i kryptobranchen: Hvordan skal juridisk ejerskab og kontrol over decentraliserede netværk håndteres, når det bagvedliggende selskab kommer i økonomiske vanskeligheder? For danske investorer, der har position i mindre kryptoprojekter, understreger sagen vigtigheden af at kende forskellen mellem et tokens tekniske funktion i et netværk og de juridiske rettigheder, en investor reelt besidder som indehaver af et sådant token.

Det er endnu uklart, hvor lang tid konkursprocessen ventes at tage, eller hvornår en eventuel model for token-indehavernes stilling vil blive fremlagt for retten. Storj har ikke oplyst yderligere tidsplan for, hvornår afklaring kan forventes.

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Kilder: Cointelegraph, Beincrypto