Strategy dropper gamle bitcoin-nøgletal: Ny metrik afslører aktionærers reelle andel

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MSTR.US 91,67 ▼ -2,09% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Strategy, selskabet bag verdens største virksomhedsbeholdning af bitcoin, ruller nu et helt nyt sæt nøgletal ud til investorerne. Det centrale nye mål hedder “Net Bitcoin Per Share” og skal give aktionærerne et klarere billede af, hvor meget bitcoin de reelt har krav på, når gæld og præferenceaktier er trukket fra. Det skriver Decrypt.

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Ifølge både Decrypt og Coindesk kommer omlægningen, mens selskabet – tidligere kendt som MicroStrategy og stiftet af Michael Saylor – bevæger sig mod det, virksomheden selv kalder en “digital credit”-strategi. Det betyder, at Strategy i stigende grad finansierer sine bitcoin-køb gennem en kombination af konvertibel gæld og præferenceaktier, hvilket komplicerer det traditionelle billede af, hvor meget bitcoin der reelt tilhører de almindelige aktionærer.

Gamle nøgletal duede ikke længere

Strategys hidtidige metrik har typisk opgjort selskabets samlede bitcoin-beholdning i forhold til antallet af udestående aktier. Men med et voksende lag af gæld og præferenceaktier i kapitalstrukturen har det tal ifølge selskabet ikke længere givet et retvisende billede af, hvad en almindelig aktionær reelt ejer af den underliggende bitcoin-formue.

Det nye nøgletal “Net Bitcoin Per Share” er designet til at rette op på dette ved at trække gældsforpligtelser og præferenceaktionærers krav fra, før bitcoin-beholdningen fordeles ud på aktierne. Resultatet skal give en mere konservativ, men også mere præcis vurdering af den reelle eksponering, som ejere af almindelige aktier i Strategy sidder med, ifølge Coindesk.

Timing midt i bjørnemarked

Omlægningen af nøgletallene sker på et tidspunkt, hvor bitcoin-markedet fortsat er præget af en længerevarende nedtur. Coindesk peger på, at det vedvarende bjørnemarked lægger et ekstra pres på selskaber som Strategy, der har bygget hele deres forretningsmodel op omkring en stor, gearet bitcoin-beholdning.

Når kursen på bitcoin falder, stiger risikoen for, at værdien af de underliggende aktiver kommer under pres i forhold til de gældsforpligtelser og præferenceaktiekrav, selskabet har påtaget sig for at finansiere sine køb. Ved at introducere et nøgletal, der eksplicit tager højde for disse forpligtelser, forsøger Strategy at give investorerne et mere gennemsigtigt værktøj til at vurdere den reelle risiko og værdi i aktien – uanset hvordan bitcoin-kursen bevæger sig.

Betydning for danske investorer

Strategy-aktien, der handles under tickeren MSTR, har i flere år fungeret som en indirekte adgang til bitcoin-eksponering for investorer, der ønsker at handle via traditionelle aktiedepoter frem for kryptobørser. Det gør selskabets nye rapporteringspraksis relevant også for danske investorer, der har eller overvejer en position i aktien.

Med en mere kompleks kapitalstruktur – bestående af almindelige aktier, konvertibel gæld og flere lag af præferenceaktier – har det tidligere kunnet være svært for udenforstående at gennemskue, hvor meget bitcoin der reelt understøtter værdien af en enkelt almindelig aktie. Det nye nøgletal kan derfor blive et centralt pejlemærke, når investorer fremover skal vurdere, om Strategy-aktien handles med præmie eller rabat i forhold til selskabets faktiske bitcoin-eksponering.

Det er endnu uklart, hvornår Strategy første gang vil offentliggøre det nye nøgletal i sin officielle rapportering, men både Decrypt og Coindesk beskriver ændringen som et forsøg på at genskabe investorernes tillid til selskabets regnskabsmæssige gennemsigtighed midt i en presset periode for kryptomarkedet.

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Kilder: Decrypt, CoinDesk