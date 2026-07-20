Strategy fastholder bitcoin-beholdning igen – kontantkassen vokser til 3 mia. dollar

Michael Saylors Strategy holder sin bitcoin-beholdning uændret for anden uge i træk, mens selskabet i stedet opbygger en kontantreserve på op mod 3,2 mia. dollar.

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MSTR.US 99,49 ▲ +4,89% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det amerikanske software- og bitcoin-selskab Strategy har for anden uge i træk ladet sin beholdning af bitcoin stå uændret på 843.775 BTC. I stedet for at købe mere kryptovaluta har selskabet valgt at opbygge en kontantreserve, der ifølge selskabets egne oplysninger nu udgør omkring 3 mia. dollar – nogle kilder angiver tallet til op mod 3,2 mia. dollar.

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Skiftet markerer en tydelig pause i den strategi, som har gjort selskabet – ledet af bestyrelsesformand Michael Saylor – kendt i finansverdenen: at rejse kapital gennem gæld og aktieudstedelser for løbende at øge bitcoin-beholdningen. Den fastfrosne position i to sammenhængende uger er usædvanlig for et selskab, der historisk har været blandt de mest aggressive institutionelle bitcoin-købere i verden.

Kontanter til udbytte fremfor flere bitcoin

Ifølge CoinDesk anvender Strategy den nyrejste kapital til at styrke kontantbeholdningen med henblik på at kunne udbetale udbytte på selskabets præferenceaktier. Strategy har over de seneste år udstedt flere typer præferenceaktier med faste udbyttebetalinger, og en solid kontantpulje giver selskabet mere fleksibilitet til at honorere disse forpligtelser uden at skulle sælge ud af bitcoin-beholdningen.

Det er en anden prioritering end den, markedet er vant til at se fra selskabet. Siden 2020 har Strategy gentagne gange rejst kapital gennem konvertible obligationer og aktieudstedelser med det erklærede formål at akkumulere bitcoin så hurtigt som muligt. At kapitalen nu i stedet lander som kontanter i kassen, kan tolkes som et signal om, at selskabet ønsker mere finansiel råderum, mens de finansielle markeder og bitcoin-prisen fortsat udvikler sig turbulent.

Hvad betyder det for aktien og investorerne

Strategy er noteret på Nasdaq under tickeren MSTR og er en af de mest omtalte aktier for investorer, der ønsker eksponering mod bitcoin gennem det traditionelle aktiemarked. Aktiens kurs har historisk fulgt bitcoin-prisen tæt, men har også været under pres i takt med, at den såkaldte mNAV – markedsværdien i forhold til værdien af selskabets bitcoin-beholdning – er blevet komprimeret.

For danske investorer, der har eksponering mod MSTR direkte eller via ETF’er og fonde med bitcoin-relaterede aktier, er den fastfrosne bitcoin-beholdning et signal om, at selskabet for nu prioriterer finansiel stabilitet over yderligere ekspansion af kryptoporteføljen. Det kan dæmpe den type nyheder om store bitcoin-køb, som tidligere har flyttet både MSTR-aktien og bitcoin-prisen på kort sigt.

Samtidig understreger udviklingen, at Strategy fortsat sidder på en af verdens største selskabsejede bitcoin-beholdninger. Selv uden nye køb er de 843.775 BTC alene, ved nuværende kurser, en betydelig del af selskabets samlede værdi – og dermed også en central risikofaktor for aktionærerne, hvis bitcoin-prisen skulle falde markant.

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Kilder: Cryptobriefing, CoinDesk