Strategy sælger bitcoin for 105 mio. dollar for at finansiere STRC-tilbagekøb

Michael Saylors Strategy solgte i sidste uge 1.638 bitcoin og brugte pengene på tilbagekøb af STRC-aktier og dividender.

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MSTR.US 94,86 ▲ +1,69% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Michael Saylors selskab Strategy solgte i sidste uge bitcoin for cirka 105 mio. dollar for at finansiere tilbagekøb af sine STRC-præferenceaktier og betale dividender. Det fremgår af en indberetning til det amerikanske finanstilsyn, SEC, som flere kryptomedier har gennemgået.

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Salget omfattede 1.638 bitcoin og er efter alt at dømme selskabets andenstørste enkeltstående bitcoin-salg i år. Det sker mindre end en måned efter, at Strategy foretog sit seneste salg af den digitale valuta, hvilket understreger, at selskabet fortsat aktivt justerer sin bitcoin-portefølje for at dække løbende finansielle forpligtelser.

Pengene går til aktietilbagekøb og dividender

Ifølge indberetningen brugte Strategy i alt 81,2 mio. dollar på at tilbagekøbe egne STRC-præferenceaktier i løbet af ugen. STRC er en af de præferenceaktieklasser, Strategy har udstedt for at skaffe kapital til sine bitcoin-køb, og selskabet har løbende forpligtet sig til at betale dividender til indehaverne af disse aktier.

Samtidig hentede Strategy 290,6 mio. dollar ved salg af almindelige aktier i markedet, hvilket viser, at selskabet fortsat bruger en kombination af aktiesalg og bitcoin-afhændelse til at finansiere sine forpligtelser over for investorer i de forskellige aktieklasser, selskabet har udstedt gennem årene.

Ifølge oplysninger fra kryptomediet CoinGape har Strategy desuden hævet sine kontantreserver i dollar med 250 mio. dollar til nu 4 mia. dollar. Det giver selskabet et større finansielt buffer, som kan bruges til at dække fremtidige dividendebetalinger og tilbagekøb uden nødvendigvis at skulle sælge yderligere bitcoin med kort varsel.

Endnu et skridt i en travl periode for Saylors selskab

Strategy, tidligere kendt som MicroStrategy, har siden 2020 gjort bitcoin til kernen i sin forretningsstrategi og er i dag et af verdens største børsnoterede selskaber med bitcoin på balancen. Selskabet har finansieret sine enorme bitcoin-køb gennem en kombination af obligationsudstedelser, salg af almindelige aktier og udstedelse af flere typer præferenceaktier, herunder STRC.

At selskabet nu sælger bitcoin frem for at fortsætte den vante strategi med at akkumulere flere mønter, markerer en ændring i den kortsigtede kapitalstyring. Det er dog fortsat en meget lille del af selskabets samlede bitcoin-bestand, der er tale om, og Strategy ejer stadig langt størstedelen af de bitcoin, det har opkøbt gennem årene.

Bevægelsen skal ses i lyset af, at Strategy har flere forskellige investorgrupper at tilgodese samtidig: aktionærer i de almindelige aktier, som ønsker eksponering mod bitcoin-kursudviklingen, og investorer i selskabets præferenceaktier, som primært er interesserede i stabile dividendeudbetalinger. De to gruppers interesser kan i perioder stå i et vist spændingsforhold, hvis bitcoin-kursen svinger meget, mens dividendeforpligtelserne er faste.

Hvad betyder det for danske investorer?

Strategy-aktien, der handles under tickeren MSTR, følges tæt af danske investorer, som ønsker indirekte eksponering mod bitcoin via et børsnoteret selskab i stedet for at eje kryptovalutaen direkte. Selskabets aktie svinger typisk mere end selve bitcoin-kursen, fordi Strategy bruger gearing og finansiel struktur til at forstørre sin eksponering mod den digitale valuta.

Nyheden om det seneste bitcoin-salg er derfor relevant for investorer, der følger både bitcoin-kursen og Strategy-aktien som en indikator for, hvordan store institutionelle aktører håndterer deres kryptoreserver under skiftende markedsforhold. At selskabet fortsat prioriterer at betale dividender og tilbagekøbe præferenceaktier frem for ubetinget at fastholde hele sin bitcoin-bestand, kan give et fingerpeg om, hvordan lignende bitcoin-tunge selskaber vil agere, hvis der kommer yderligere pres på likviditeten fremover.

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Kilder: CoinDesk, Coingape, Cointelegraph