Strategy sælger igen bitcoin – Saylor forsvarer sit “sælg aldrig”-mantra

Strategy, verdens største virksomhedsholder af bitcoin, har igen solgt ud af sine BTC-reserver. Michael Saylor svarer nu på kritikken af salget.

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Strategy, det børsnoterede selskab der er verdens største virksomhedsholder af bitcoin, har igen solgt ud af sin kryptobeholdning. Nyheden kommer, mens den samlede kryptomarkedsstemning er svag, og salget har udløst ny kritik af selskabets langsigtede bitcoin-strategi. Det skriver Bitcoin Magazine.

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Topchefen for Strategy erkender, at selskabet – og markedet i bredere forstand – befinder sig i en svær periode, men understreger samtidig, at strategien fortsat holder på langt sigt. “We’ll get through this bear market,” lyder budskabet fra ledelsen, ifølge Bitcoin Magazine.

Fornyet salg vækker debat om Strategys strategi

Strategy har gennem flere år opbygget en position som den absolut største børsnoterede holder af bitcoin, og selskabets aktie fungerer for mange investorer som en indirekte adgang til kryptoaktivet via de traditionelle aktiemarkeder. Det gør ethvert salg fra beholdningen til en begivenhed, markedet følger nøje.

Denne gang er det ikke første gang i den seneste periode, at Strategy har frigjort dele af sin kryptobeholdning. Selskabet har tidligere solgt bitcoin for at finansiere andre dele af sin forretning, herunder tilbagekøb af selskabets STRC-værdipapirer, som NPinvestor tidligere har beskrevet.

Læs også: Strategy sælger bitcoin for 105 mio. dollar for at finansiere STRC-tilbagekøb

Saylor forsvarer sit “Never Sell Your Bitcoin”-mantra

Selskabets medstifter og bestyrelsesformand Michael Saylor er kendt for gennem flere år at have prædiket, at investorer aldrig bør sælge deres bitcoin. Det seneste salg fra Strategys egen beholdning har derfor udløst kritik og beskyldninger om, at selskabet ikke selv følger sit eget råd, ifølge CoinGape.

Saylor har efterfølgende svaret på kritikken i et opslag på X, hvor han forklarer, hvordan hans mantra skal forstås. “When I say ‘Never Sell Your Bitcoin’…” skrev han i det opslag, som CoinGape citerer, hvor han forsvarer sin oprindelige position og forsøger at skelne mellem selskabets kapitalforvaltning og hans generelle holdning til privates opsparing i bitcoin.

Budskabet fra både Saylor og selskabets ledelse er samstemmende: Strategy fastholder sin overordnede bitcoin-strategi, selv om markedet aktuelt bevæger sig i en negativ retning, og selskabet fra tid til anden justerer sin beholdning af likviditetsmæssige eller strategiske årsager.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der ejer Strategy-aktien eller følger bitcoin via selskabets kursudvikling, er sagen et påmindelse om, at selv den mest overbeviste bitcoin-fortaler kan blive tvunget til at afveje langsigtet overbevisning mod kortsigtede finansielle behov. Strategys aktiekurs er historisk tæt korreleret med bitcoinprisen, og enhver ændring i selskabets beholdning eller kommunikation kan derfor smitte af på kursudsvingene.

Episoden understreger også en bredere pointe for investorer, der overvejer eksponering mod bitcoin gennem børsnoterede “treasury”-selskaber: Selv om den underliggende filosofi ofte er “hold for evigt”, kan selskabernes egne finansielle forpligtelser i praksis tvinge dem til at handle anderledes end det budskab, de sender til deres aktionærer og følgere.

Kilder: Bitcoin Magazine, Coingape