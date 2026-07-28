Strategy sælger MSTR-aktier for 544 mio. dollar – dropper bitcoin-køb femte uge i træk

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MSTR.US 97,21 ▲ +6,04% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Strategy, det børsnoterede selskab kendt for sin massive bitcoin-beholdning, har for femte uge i træk valgt ikke at øge sin kryptobeholdning. I stedet har selskabet rejst 544,5 millioner dollar gennem salg af MSTR-aktier og brugt en del af provenuet til at købe 25 millioner dollar tilbage i sine STRC-præferenceaktier, skriver Cointelegraph. Samtidig er selskabets kontantreserve i amerikanske dollar vokset til 3,75 milliarder dollar.

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Bitcoin Magazine bekræfter forløbet og understreger, at Strategy nu har stået over for fem sammenhængende uger uden bitcoin-køb – en usædvanlig pause for selskabet, der ellers er kendt for løbende at øge sin beholdning gennem kapitalrejsninger på aktiemarkedet.

Fra bitcoin-køb til aktietilbagekøb

I stedet for at allokere de friske midler til flere bitcoins har Strategy denne gang prioriteret at styrke balancen internt. Tilbagekøbet af STRC-præferenceaktier for 25 millioner dollar signalerer, at ledelsen ønsker at understøtte værdien af selskabets kapitalstruktur, mens den amerikanske kontantreserve samtidig er blevet udbygget til 3,75 milliarder dollar.

Strategien med at rejse kapital gennem løbende aktiesalg – de såkaldte “at-the-market”-programmer – er kendetegnende for selskabet, som over flere år har brugt netop denne finansieringsform til at opbygge verdens største bitcoin-beholdning blandt børsnoterede selskaber. At kapitalen denne gang går til tilbagekøb og kontantreserver frem for bitcoin markerer dog et skifte i den kortsigtede prioritering.

Analytikere ser fortsat opside

Trods pausen i bitcoin-køb fastholder analysehuset Benchmark sit kursmål på 570 dollar for MSTR-aktien, skriver The Block. Benchmark peger på, at den voksende kontantreserve og selskabets disciplinerede kapitalallokering styrker den langsigtede plan om fortsatte bitcoin-opkøb, snarere end at det signalerer en strategisk kursændring.

For investorer betyder det, at Strategy tilsyneladende bruger en midlertidig pause til at konsolidere sin finansielle position, før man igen øger tempoet i bitcoin-akkumuleringen. Selskabets aktie er tæt forbundet med bitcoins prisudvikling, og enhver ændring i købsmønsteret følges nøje af markedet som en indikator for, hvor Strategy vurderer risiko og timing i det nuværende marked.

Betydning for danske investorer

MSTR-aktien handles bredt blandt danske investorer, der ønsker eksponering mod bitcoin gennem en børsnoteret aktie frem for direkte kryptoejerskab. En pause i bitcoin-køb kombineret med aktietilbagekøb kan på kort sigt dæmpe den direkte kobling mellem MSTR-kursen og bitcoins prisudvikling, men ifølge analytikere som Benchmark ændrer det ikke ved selskabets grundlæggende strategi på længere sigt.

Danske investorer bør dog holde øje med, hvordan den øgede kontantreserve og de gentagne aktieudstedelser påvirker udvandingen af eksisterende aktionærer, da Strategys finansieringsmodel fortsat baserer sig på løbende udstedelse af nye aktier.

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Kilder: Cointelegraph, Bitcoin Magazine, Theblock