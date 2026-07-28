Strategy springer bitcoin-køb over femte uge i træk – sælger aktier for milliarder

Strategy (tidl. MicroStrategy) har nu i fem uger i træk undladt at købe bitcoin og har i stedet solgt MSTR-aktier for at opbygge en kontantreserve på 3,75 mia. dollar.

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MSTR.US 97,21 ▲ +6,04% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Strategy, det tidligere MicroStrategy og verdens største børsnoterede bitcoin-investor, har nu i fem uger i træk ikke købt en eneste bitcoin. I stedet har selskabet solgt aktier for at opbygge en kontantreserve, viser selskabets seneste offentliggørelser ifølge The Block. Samtidig fremgår det af BeInCrypto, at selskabet har rejst 263,5 millioner dollar via aktiesalg uden at bruge pengene på bitcoin-køb – et skifte, der stiller MSTR-aktionærer over for et nyt valg.

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Ifølge The Block har Strategy solgt MSTR-aktier for i alt 544,5 millioner dollar i den seneste periode, mens selskabets kontantreserve i amerikanske dollar nu er nået op på 3,75 milliarder dollar. Det er en markant opbygning af likviditet fra et selskab, der ellers er kendt for konsekvent at pumpe stort set al ledig kapital ind i bitcoin.

Fem uger uden bitcoin-køb

Strategy, ledet af stifter og bestyrelsesformand Michael Saylor, har siden 2020 fulgt en aggressiv strategi, hvor selskabet løbende har rejst kapital via aktie- og obligationssalg for at finansiere massive bitcoin-opkøb. Selskabet ejer i dag en af verdens største bitcoin-beholdninger og har gjort sig selv til en slags børsnoteret proxy for kryptovalutaen.

Det gør pausen bemærkelsesværdig. Fem uger uden nye bitcoin-køb er usædvanligt for et selskab, hvis hele forretningsmodel historisk har bygget på løbende akkumulering af digital valuta. I stedet vælger ledelsen nu at parkere friske midler i kontanter og opbygge en dollarreserve, som ifølge The Block er vokset til 3,75 milliarder dollar.

Aktiesalg finansierer kontantbufferen

Kapitalen til opbygningen af reserven kommer i høj grad fra løbende salg af MSTR-aktier gennem selskabets etablerede aktiesalgsprogrammer. BeInCrypto oplyser, at Strategy har rejst 263,5 millioner dollar fra aktiesalg i den seneste periode uden at anvende provenuet til bitcoin-køb, mens The Block angiver et samlet aktiesalg på 544,5 millioner dollar i den seneste rapporteringsperiode.

Uanset det præcise beløb er mønsteret det samme: Strategy udsteder fortsat nye aktier, men parkerer i stigende grad provenuet som kontant reserve frem for at konvertere det direkte til bitcoin. Det er en praksis, der potentielt udvander eksisterende aktionærer, fordi flere udestående aktier deler den samme underliggende bitcoin-beholdning og fremtidige indtjening.

Trade-off’et for MSTR-investorer

For investorer i MSTR-aktien rejser udviklingen et centralt spørgsmål: Er en større kontantbuffer det værd, hvis prisen er fortsat udvanding via aktiesalg uden tilsvarende vækst i bitcoin-beholdningen? Historisk har MSTR-aktien i høj grad bevæget sig i takt med selskabets bitcoin-eksponering, og investorer har accepteret udvanding, så længe kapitalen blev omsat til flere bitcoin.

Når kapitalen i stedet lægges i kontanter, ændrer det balancen mellem risiko og afkastpotentiale i aktien. En større likviditetsreserve kan give selskabet mere finansiel fleksibilitet og robusthed i en periode med volatile bitcoin-priser, men det svækker samtidig den direkte kobling mellem nye aktieudstedelser og øget bitcoin-eksponering, som mange investorer oprindeligt har købt aktien for.

For danske investorer, der har eksponering mod MSTR direkte eller gennem certifikater og ETF’er med bitcoin-relaterede aktier, er udviklingen værd at holde øje med. En vedvarende pause i bitcoin-køb kombineret med fortsat aktiesalg kan på sigt ændre markedets opfattelse af MSTR som en “ren” bitcoin-proxy og i stedet flytte fokus mod selskabets balance og likviditetsstyring.

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Kilder: Beincrypto, Theblock