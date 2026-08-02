Strategy taber 8,2 mia. dollar på bitcoin-strategi trods Saylors optimisme

Michael Saylors Strategy meldte om massivt kvartalstab på 8,2 mia. dollar drevet af bitcoin-kursfald, men afviser at være netto-sælger af BTC.

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Bitcoin-selskabet Strategy, tidligere kendt som MicroStrategy, har meldt om et massivt tab på 8,2 milliarder dollar i det seneste kvartal. Tabet skyldes primært den kraftige nedtur i bitcoin-kursen, som har ramt værdien af selskabets enorme kryptobeholdning, skriver Bitcoin Magazine.

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Selskabet, der er stiftet af den kendte bitcoin-fortaler Michael Saylor, har i flere år ført en aggressiv strategi med at akkumulere bitcoin som en central del af sin balance. Den strategi har gjort Strategy til et af de mest omtalte eksempler på virksomheder, der forsøger at bruge kryptovaluta som en form for reservevaluta – men den seneste kvartalsrapport viser, hvor sårbar tilgangen er over for udsving i bitcoin-prisen.

Saylor afviser at sælge ud af bitcoin

Efter meldingen om tabet opstod der rygter om, at Strategy havde godkendt et salg af bitcoin for op til 5 milliarder dollar. Det fik Michael Saylor til at træde frem og præcisere situationen, skriver CoinGape.

Ifølge Saylor er de 5 milliarder dollar ikke udtryk for et planlagt frasalg, men derimod det beløb, selskabet tidligere har fået godkendt under sit såkaldte “monetization”-program for bitcoin. Han understregede, at Strategy fortsat vil optræde som “netto-køber” af bitcoin fremadrettet, og at selskabets langsigtede strategi ikke er ændret som følge af kvartalets tab.

Vil skabe ny aktivklasse med digital kredit

Trods det store underskud fastholder Strategy ambitionen om at udvikle det, selskabet kalder en helt ny aktivklasse baseret på digital kredit knyttet til bitcoin. Det fremgår af Bitcoin Magazines dækning af selskabets seneste udmeldinger.

Strategien bygger på, at bitcoin ikke blot skal fungere som en passiv værdireserve, men også som fundament for nye finansielle produkter og lånestrukturer. Selskabet har tidligere finansieret dele af sine bitcoin-køb gennem obligationsudstedelser og andre former for gældsfinansiering – en model, der nu udfordres af det store regnskabsmæssige tab.

Betydning for investorer

For investorer, der følger bitcoin-relaterede aktier, er sagen et markant eksempel på, hvor direkte koblet Strategys aktiekurs og regnskab er til udsvingene i kryptomarkedet. Selskabets model gør det i praksis til en gearet eksponering mod bitcoin, hvilket forstærker både gevinster og tab i forhold til den underliggende kryptovaluta.

Sagen kommer, mens der generelt er øget usikkerhed om kryptomarkedet, herunder efter flere store hændelser i sektoren har svækket investortilliden. For danske investorer med eksponering mod bitcoin-relaterede aktier eller fonde understreger episoden vigtigheden af at forstå den underliggende volatilitet, når man investerer i selskaber, der har gjort kryptovaluta til en kernedel af deres forretningsmodel.

Kilder: Bitcoin Magazine, Coingape