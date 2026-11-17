KOSPI faldt over 2 procent, og udenlandske investorer solgte netto for omkring 1,4 billioner won, mens chipaktierne blev ramt af uro omkring Nvidia.

KOSPI faldt over 2 procent og lukkede på laveste niveau siden februar

→ KOSPI faldt over 2 procent og lukkede på laveste niveau siden februar

Det sydkoreanske aktieindeks KOSPI faldt mere end 2 procent og lukkede på det laveste niveau siden februar. Det oplyser Economic Times. Ifølge mediet skete faldet på grund af bekymringer, der ramte chipproducenterne, og forsigtighed omkring Nvidia.

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Udenlandske investorer var nettosælgere af sydkoreanske aktier for omkring 1,4 billioner won. Ifølge Economic Times var der et vedvarende salgspres.

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Hele Asien handlede tech-aktier ned

Seoul stod ikke alene. Ifølge Seeking Alpha gled de asiatiske markeder bredt tilbage, fordi teknologiaktier faldt på spændingerne mellem USA og Kina og på forsigtighed forud for Nvidias regnskab.

Sydkorea er særligt udsat, når stemningen omkring kunstig intelligens vender. Indekset domineres af store chipproducenter, og deres indtjening hænger tæt sammen med efterspørgslen fra de amerikanske AI-selskaber.

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Nvidia tabte 162 mia. dollar i markedsværdi

Nvidia-aktien er også faldet. Ifølge NPinvestors kursdata pr. 16. november kl. 22.29 dansk tid lå kursen på 156,14 dollar. Det er 4,12 procent under forrige lukkekurs på 162,85 dollar.

Markedsværdien faldt dermed med omkring 162,0 mia. dollar til ca. 3,77 bio. dollar på én dag. Kursen ligger nu 35,8 procent under 52-ugers toppen på 243,37 dollar. Den, som havde 10.000 kr. i aktien ved forrige lukkekurs, havde efter faldet 9.588 kr. før valutaudsving.

Aktien handles ifølge de samme kursdata til en P/E på 22,6 baseret på den seneste indtjening. Nøgletallet viser, hvor mange år det vil tage at tjene kursen hjem ved uændret overskud. Et fald i kursen trækker tallet ned, uden at indtjeningen er ændret. Mere om sammenhængen mellem AI-selskaberne og deres leverandører findes i NPinvestors guide til halvlederaktier og chipaktier.

Svagere won og lavere renter i Seoul

Uroen satte også spor uden for aktiemarkedet. Den sydkoreanske won svækkedes en smule over for dollaren, oplyser Economic Times. Renten på de toneangivende sydkoreanske statsobligationer faldt.

Kombinationen er klassisk for en dag, hvor kapital trækkes ud af risikable aktiver. Udenlandske penge forlader aktiemarkedet, valutaen giver lidt efter, og obligationer bliver mere efterspurgte, hvilket presser renten ned.

Det bemærkelsesværdige ved handlen er bredden. Uroen ramte ikke kun Nvidia selv, men også chipaktier og valuta i Asien, før selskabet overhovedet har fremlagt tal. Ifølge Financial Times frygter investorerne strammere amerikanske eksportkontroller på chips og en mulig opbremsning i udbygningen af AI-datacentre. Kilderne siger ikke, hvor meget spændingerne mellem USA og Kina vejer i forhold til regnskabsnervøsiteten. Et svar kommer først med Nvidias regnskab, der allerede nu styrer chipaktierne på begge sider af Stillehavet.