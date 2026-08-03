Sydkoreas Kospi styrtdykker: Værste måned siden 2008 udsletter AI-gevinster

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Det sydkoreanske aktiemarked har oplevet sin værste måned siden finanskrisen i 2008. Det toneangivende Kospi-indeks faldt omkring 4 pct., og udsalget blev anført af landets store chipproducenter, som ellers har været drivkraften bag en langvarig kursrally drevet af AI-optimisme. Det fremgår af opgørelser fra Investing.com.

Nedturen markerer et brat skifte for et marked, der gennem store dele af det seneste år er blevet løftet af forventninger til kunstig intelligens og global efterspørgsel på avancerede computerchips. Ifølge Crypto Briefing har chipaktiernes kollaps på få uger visket måneders akkumulerede gevinster ud, og udviklingen understreger, hvor sårbare teknologitunge markeder kan være, når stemningen vender.

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Rekordmange handelsstop og ekstrem volatilitet

Udsalget har ifølge Economic Times været så voldsomt, at Kospi flere gange har ramt automatiske cirkelbrydere – mekanismer der midlertidigt suspenderer handlen for at dæmpe panik. Antallet af sådanne suspensioner i juli var rekordhøjt og illustrerer den ekstreme volatilitet, markedet har været igennem efter måneders relativt stabil optur.

Flere analytikere peger på, at statsstøttede gearede ETF’er har forstærket udsvingene betydeligt. Produkterne, der er designet til at give investorer forstærket eksponering mod markedsbevægelser, har ifølge Economic Times bidraget til at accelerere både den tidligere opgang og det efterfølgende fald, fordi de tvinger til hurtige køb og salg, når kurserne bevæger sig kraftigt i én retning.

Vrede privatinvestorer svor: “Aldrig igen”

Nedturen har ramt hårdt hos landets mange private investorer, som i stort tal er strømmet ind i aktiemarkedet gennem det seneste år. Ifølge Economic Times har mange sydkoreanske detailinvestorer lidt betydelige tab under julis kursvending, og flere har erklæret, at de fremover vil holde sig helt væk fra det koreanske aktiemarked.

Stemningsskiftet er markant efter en periode, hvor optimismen omkring Sydkoreas rolle i den globale AI- og halvlederindustri havde tiltrukket både lokale og internationale investorer i stort omfang. Det brat vendte sentiment rejser spørgsmål om, hvor bæredygtig den tidligere kursopgang reelt var.

Kan være et varsel for globale techaktier

Sydkorea huser nogle af verdens største chipproducenter, og landets aktiemarked betragtes ofte som en tidlig indikator for stemningen omkring den globale halvlederindustri. Ifølge Economist kan udviklingen derfor være et varsel om, at optimismen omkring AI-drevne teknologiaktier globalt set kan være overophedet.

For danske investorer med eksponering mod globale teknologi- og halvlederaktier – herunder via brede indeksfonde eller enkeltaktier med kobling til chipindustrien – kan udviklingen i Sydkorea tjene som en påmindelse om, at AI-relaterede kursstigninger ikke er risikofrie. Skulle den sydkoreanske korrektion sprede sig til andre markeder, kan det få betydning for de mange danske porteføljer, der i de seneste år har haft stor eksponering mod tech- og AI-tema-aktier.

Ifølge Crypto Briefing kan uroen desuden smitte af på investorernes appetit for risikofyldte aktiver bredere set, herunder kryptovaluta, der ofte bevæger sig i takt med teknologitunge aktieindeks. Om Kospi-faldet blot er en midlertidig korrektion efter en overophedet opgang, eller om det er begyndelsen på en dybere nedtur i den globale AI-drevne aktieoptimisme, vil de kommende måneder vise.

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Kilder: Investing.com, Economist, Economictimes, Cryptobriefing